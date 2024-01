Cedolare secca sublocazione affitti brevi/ Cosa dice la Legge? (2 gennaio 2024)

La cedolare secca in caso di sublocazione sugli affitti brevi è ammissibile soltanto perché il periodo di locazione è – appunto – breve e non prevede una permanenza più lunga.

In caso contrario, e specifichiamo soltanto nel caso di sublocazione della cedolare secca la Legge non prevede l’applicazione di questa imposta agevolata, che invece dovrà essere trattata come un qualsiasi altro canone di locazione a tassazione ordinaria.

Cedolare secca e sublocazione affitti brevi: il caso

La cedolare secca e la sublocazione degli affitti brevi è contemplata dall’articolo 4 del Decreto Legge 50/2017, che prevede quanto segue:

“Anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi“.

Lo stesso decreto – previsto dal comma 5 – prevede che le piattaforme di intermediazione come Airbnb, lavorino come sostituti d’imposta, con applicazione dell’aliquota al 21%.

La questione che trattiamo, si basa su un esempio che è stato citato dalla testata PMI, e riguarda il caso di un lettore che avrebbe avuto un quesito piuttosto ambiguo:

“Ho dato un immobile in uso gratuito ad un amico, dandogli la possibilità di poter affittare (al momento tramite la piattaforma di Airbnb). Io sul modello 730 lo dichiaro come seconda casa messa a disposizione per le locazioni. Lui lo dovrebbe inserire tra i “redditi diversi“, ma sembra che la piattaforma Airbnb lavorerà e diventare sostituto d’imposta, potendo applicare la cedolare secca. Non sembra però, che il legislatore abbia considerato il subaffitto, è davvero corretto poterla applicare?”

Il legislatore in breve, ammette il subaffitto nelle locazioni brevi e lo regolamenta consentendo l’applicazione della cedolare secca.

In questo specifico caso, l’inquilino che subaffitta un appartamento come “locazione breve”, lo dichiara tra i redditi diversi usufruendo come anticipato, della cedolare secca nel Quadro ad HOC (L del 730 oppure RL del modello dei redditi).











