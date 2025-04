Si sono leggermente dilatati – con le classiche preoccupazioni per i diretti interessati – i tempi per visionare l’importo del cedolino NoiPa aprile 2025 che rappresenta l’effettiva busta paga per tutti i dipendenti statali con la piattaforma governativa che dallo scorso marzo è al centro di una manutenzione programmata che ad oggi non si è ancora conclusa: un aspetto – appunto – che era già noto da diverso tempo, ma che nel frattempo sarà certamente passato di mente a buona parte dei dipendenti statali oggi alle prese con NoiPa ancora irraggiungibile e il cedolino di aprile (per così dire) ‘bloccato’ e impossibile da visionare e controllare.

Partendo proprio da qui, per far mettere il cuore in pace a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione in attesa del loro cedolino NoiPa aprile 2025, mettiamo fin da subito in chiaro che il portale dovrebbe tornare pienamente operativo nella giornata di martedì 8 aprile e da quel momento – entro un paio di giorni massimo, ma quasi certamente già da subito – i cedolini saranno consultabili senza più intoppi in attesa del dovuto versamento che dovrebbe arrivare da lì a pochi giorni; il tutto includendo anche l’eventuale Bonus Mamme e le varie maggiorazioni degli arretrati dei primi due mesi dell’anno.

Cedolino NoiPa aprile 2025: tutte le maggiorazioni e il recupero degli arretrati per i dipendenti pubblici

Soffermandoci proprio sulle maggiorazioni del cedolino NoiPa aprile 2025, è importante sottolineare che non spetteranno a tutti i dipendenti pubblici ma solamente a coloro che sono in attesa del rinnovo del Contratto collettivo del lavoro dopo la scadenza nel 2024: tra questi – ma solo un esempio come molti altri – ci saranno tutti i docenti e il personale ATA che quotidianamente lavora all’interno delle scuole e che godranno anche del recupero degli arretrati che il portale NoiPa non è riuscito a riconoscere tra gennaio e marzo.

Nel dettaglio – ma ovviamente il consiglio è quello di verificare personalmente nel proprio cedolino NoiPa aprile 2025 -, la maggiorazione che interesserà tutti i dipendenti pubblici in attesa del rinnovo dovrebbe essere pari allo 0,5% dello stipendio loro mensile (al quale si aggiunge anche il 3,35% per il biennio tra il 2024 e il 2025 e l’altro 0,5% relativo al triennio ancora precedente); mentre per i docenti saranno previsti anche una media di 333 euro aggiuntivi – questi variabili in base al reddito annuale – per gli arretrati del taglio al cuneo fiscale mancati dei cedolini di gennaio e febbraio.