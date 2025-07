È online il cedolino NoiPA di luglio, con il bonus da oltre 80 euro: a chi spetta, quando verranno effettuati i pagamenti e tutte le info utili

È stato pubblicato pochi giorni fa il cedolino NoiPA di luglio per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione che sono in attesa del pagamento dello stipendio mensile, con la comparsa – anche se non per tutti, ma ci torneremo – del bonus da 80 euro relativo al taglio del cuneo fiscale deciso con la Legge di Bilancio del 2025; mentre nel frattempo qualcuno potrebbe anche trovare un ulteriore bonus legato agli arretrati non pagati del medesimo taglio del cuneo.

PIL E LAVORO/ Ecco quanto vale l'economia del mare in Italia

Partendo dal cedolino NoiPA di luglio, è utile ricordare che la pubblicazione è stata fatta già lo scorso venerdì 18: chiunque voglia consultare il cedolino ed eventualmente scaricarlo potrà farlo facilmente accedendo alla sua area riservata sul portale NoiPA – sempre tramite i ben noti SPID, CIE o CNS -, poi alla sezione “Documenti personali” e, infine, a quella “Cedolino”; mentre la medesima procedura si può seguire anche attraverso l’app ufficiale disponibile sia su Android, che su iOS.

CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ/ La crescita di uno strumento utile anche ai sindacati

Cedolino NoiPA di luglio: quando verranno fatti i pagamenti e a chi spetta il bonus da più di 80 euro

D’altra parte, il calendario dei pagamenti del cedolino NoiPA ha già confermato che la maggior parte degli accrediti saranno disposti a partire dal prossimo mercoledì 23 luglio – e da quel momento ci vorranno ancora un paio di giorni, a seconda della propria banca -: chi è in attesa dello stipendio potrà verificare l’accredito direttamente sull’app o sul sito del conto corrente; mentre sull’app NoiPA, nella sezione “Comunicazioni” si troveranno anche eventuali dettagli sui ritardi.

Riforma pensioni 2025/ La richiesta Cisl sulla flessibilità (ultime notizie 21 luglio)

Oltre agli eventuali contrattempi nel pagamento del cedolino NoiPA di luglio, ci sono anche alcuni soggetti che dovranno – da normativa – aspettare qualche giorno in più: in particolare, si tratta di chi ha un contratto a tempo determinato e dei docenti con contratti brevi da supplenti e di chi è in attesa di arretrati; ma anche in questo caso sul portale dell’ente e sull’app ufficiale si troveranno tutti i dettagli del caso per capire quando verranno assolti i pagamenti.

Infine, è interessante notare che nel cedolino NoiPA di luglio farà la sua prima apparizione anche il bonus di 83 euro legato al taglio del cuneo fiscale: una misura che spetterà a chiunque abbia – da normativa – un reddito annuo compreso tra i 15mila e i 32mila euro; ma la buona notizia è che i lavoratori non dovranno fare nulla di diverso dall’aspettare, dato che il calcolo della situazione reddituale verrà effettuato automaticamente da NoiPA che disporrà (o meno) il beneficio.