Cedolino NoiPA ottobre 2022/ Date di accredito e accertamento online

Il cedolino NoiPA previsto ad ottobre 2022 sarà valido dal 18 in poi. Nel documento verranno incluse tutte le voci in riferimento agli stipendi da accreditare ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Cedolino a parte, l’INPS ha predisposto altresì, le date in cui saranno destinati gli stipendi ai dipendenti pubblici:

Da lunedì 24 ottobre : il pagamento sarà predisposto ai comparti di Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione.

: il pagamento sarà predisposto ai comparti di Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione. Da mercoledì 26 ottobre : il pagamento della rata ordinaria sarà destinato al comparto Sanità.

: il pagamento della rata ordinaria sarà destinato al comparto Sanità. Da giovedì 27 ottobre: il pagamento delle rate sarà destinato al personale Supplente Breve e Saltuario dell’istituto scolastico e personale VVF, che rientrano nell’emissione speciale della metà del mese.

Cedolino NoiPA di ottobre 2022

Dopo aver visto qual è il calendario relativo al pagamento del cedolino NoiPA per il mese di ottobre 2022, è importante fare un check online per accertarsi che sia tutto a posto e soprattutto in regola.

Per farlo è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale dell’INPS, seguendo minuziosamente questi passaggi:

Accedere all’area riservata utilizzando un’autenticazione tra CNS, SPID e CIE. Inserire nel pulsante “Cerca” la dicitura “Consultazione dei pagamenti“. Cliccare nel mese di “Ottobre” e visualizzare il cedolino NoiPA dove sono riportate tutte le voci relative alla retribuzione mensile.

Potrebbe verificarsi la situazione in cui non ci siano i dettagli relativi al pagamento. In questo caso però, è pur sempre possibile osservare l’importo del salario mensile che verrà erogato nel mese di interesse, in questo caso ottobre.

Per farlo è sufficiente fare un click nella sezione rinominata “Consultazione pagamenti“.

Se qualcosa non andasse bene come metodo di pagamento, è possibile effettuare la modifica facendo un click su “Modalità di Riscossione”, che si trova nel cedolino online.

La modifica che riguarda l’accredito dello stipendio, diverrà effettiva a partire dal mese successivo rispetto a quello attuale. Questo è tutto quel che si sa riguardo il cedolino NoiPA di ottobre 2022.











