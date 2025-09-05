Cedolino NoiPa, stipendi settembre 2025: sarà un mese particolarmente ricco quello appena iniziato per i docenti, scopriamo subito perchè

Con l’arrivo del mese di settembre 2025 giunge anche il Cedolino NoiPa per il pagamento dello stipendio. Si tratta però di una emissione speciale visto che nel corso dei prossimi 25 giorni verranno pagati anche gli arretrati. Ma cerchiamo di capire quando arriverà il pagamento e chi sono i destinatari.

Nella giornata di mercoledì scorso, 3 settembre 2025, è giunta comunicazione circa una emissione speciale nei confronti dei supplenti che hanno potuto ricevere gli arretrati, un emolumento che, come ricorda traderlink.it, era atteso da anni dopo che tra l’anno si erano verificate delle lunghe battaglie che hanno coinvolto anche i sindacati e gli avvocati. Si tratta di una decisione che è stata definita quasi storica visto che questi arretrati riguardati la RPD, acronimo di retribuzione professionale docenti, aveva fino ad oggi riguardato solo gli insegnanti di ruolo e i supplenti annuali, ma lo stato ha deciso di estenderla anche a coloro che hanno svolto supplenza solo temporaneamente.

Una scelta che è giunta dopo che è arrivata una sentenza che ha decretato una disparità di trattamento, e ciò ha ovviamente reso felice i destinatari che potranno così godere di soldini in più sul proprio conto corrente.

CEDOLINO NOIPA, STIPENDI SETTEMBRE 2025: IN ARRIVO UNA IMPORTANTE GRATIFICAZIONE

Grazie a questa decisione saranno migliaia gli insegnanti che potranno godere appunto di questa indennità e le somme erogate potrebbero essere anche piuttosto importanti in quanto vengono ritenute retroattive, quindi risalenti anche a più anni di servizio, se ovviamente un docente ha svolto supplenze temporanee anni addietro.

Somme consistenti quindi, che oltre ad una gratificazione economica rappresenta anche un riconoscimento del lavoro svolto, il che non è mai una brutta cosa. Ma quando arriveranno quindi questi arretrati? Le date di emissioni sono segnalate dall’11 settembre 2025 in avanti, quindi una decina di giorni circa rispetto all’erogazione dello stipendio classico che invece scatterà il prossimo 23 settembre per la maggior parte del personale scolastico così come per i dipendenti delle forze dell’ordine.



CEDOLINO NOIPA, STIPENDI SETTEMBRE 2025: PUBBLICATO FRA IL 15 E IL 18 SETTEMBRE

Sarà quindi un mese molto ricco per molti docenti quello in corso, tenendo conto che fra stipendio standard e arretrati si potrebbe arrivare a cifre interessanti giustamente maturate. Il cedolino NoiPa, fa sapere ancora traderlink.it, sarà disponibile online, sul portale dedicato dopo aver fatto il classico accesso, fra il 15 e il 18 settembre, ricordando di avere con se il sistema SPID o eventualmente la CIE o il CNS.

Una volta che avrete scaricato il cedolino sarà possibile consultarlo nel formato PDF e capire quindi tutte le varie voci nonché appunto a quanto ammonteranno gli arretrati. Attenzione anche alla IVC, l’indennità di vacanza contrattuale, che è stata introdotta a sostegno dei redditi dei lavoratori pubblici contro l’inflazione, un altro introito importante a sostegno di una categoria molto importante come quella di docenti, professori e insegnanti.