Cedraux, chi sono Martin Fedeli e Alessio Cedrini Gugnone/ Torna il duo rivelazione dell’estate

L’estate 2021 è stata il trampolino di lancio per i Cedraux, il momento in cui Goodbye!, il loro primo singolo, ha iniziato a risuonare nei locali e sulla spiaggia, animando le serate dei più giovani. Ma chi sono i componenti del duo più amato dalle ragazze? Martin Fedeli e Alessio Cedrini Gugnone sono due cugini milanesi che, dopo aver intrapreso percorsi musicali diversi, hanno deciso di unirsi e raggiungere insieme i più grandi palchi italiani. Martin ha mosso i primi passi nella scena elettronica nelle vesti di Dj e produttore, mentre Alessio, amante del rap, ha iniziato la sua carriera come interprete e autore. La diversa formazione musicale permette loro di introdurre sulla scena italiana nuove sfumature della musica pop. Il nome del gruppo nasce dal cognome Cedrini, quello della parte della famiglia che condividono, che volto al plurale e con un particolare accento francese è diventato, appunto, Cedraux. Con Goodbye!, il primo singolo di successo, hanno voluto raccontare una storia d’amore tormentata, nata durante i mesi estivi e per questo resa speciale dai tira e molla adolescenziali che riempiono il cuore dei più giovani di emozioni contrastanti.

Cedraux, migliaia di stream su Spotify

Agli inizi di dicembre i Cedraux hanno pubblicato su tutte le piattaforme digitali il loro nuovo singolo, Oggi è weekend, che ha raggiunto in poche settimane gli oltre 3.500 stream su Spotify. Nonostante siano ancora agli inizi, i Cedraux hanno le idee chiare sul loro futuro: su Instagram hanno dichiarato di essere la wave del futuro, sottolineando la loro unicità; in molti, ciò nonostante, ritrovano nelle loro sonorità l’eco delle note di Bruno Mars e Calvin Harris. Cosa sappiamo della situazione sentimentale dei bei cugini milanesi? Alessio Cedrini Gugnone è fidanzato ormai da quale anno con Vittoria, una ventenne di Latina, mentre Martin Fedeli sembra, almeno stando alle fotografie pubblicate sui social network, essere single. I due sono molto attivi soprattutto su Instagram, dove hanno quasi raggiunto i 1.500 followers: l’aspetto social è gestito in autonomia dai ragazzi che colgono ogni occasione per dedicarsi messaggi pieni d’affetto e stima reciproca.

Cedraux, quali le prossime uscite?

Non si hanno notizie sulle prossime mosse dei Cedraux: senza dichiarare se si stiano preparando per un tour nazionale o per la pubblicazione di un album musicale, Martin e Alessio continuano a lavorare con l’obiettivo di far divertire sempre di più la scena nazionale. Le prime indiscrezioni suggeriscono che l’ep dei ragazzi milanesi verrà pubblicato il prossimo autunno e conterrà, oltre ai due singoli di cui abbiamo parlato, anche Piacere!, Lei è bella ed Everyday. A proposito delle performance dal vivo, quello che si può immaginare è che, dopo gli inviti ad uno degli appuntamenti estivi di Battiti Live 2021, i Cedraux continueranno a calcare i grandi palchi nazionali, facendo rimbombare i loro pezzi nelle orecchie dei più giovani e non solo.

