Cedric McMillan morto a 44 anni: era noto bodybuilder/ Infarto durante tapis roulant

Cedric McMillan, noto bodybuilder, è morto all’età di 44 anni: un infarto lo ha stroncato mentre si allenava sul tapis roulant. La drammatica notizia è stata annunciata dai suoi sponsor, che però non hanno rivelato le cause del decesso. A farlo, come riportato da Fanpage, sarebbero state invece diverse altre fonti intercettate nelle scorse ore da Generation Iron, il principale network che si occupa di questo sport. Gli appassionati sono profondamente scossi per la prematura scomparsa dell’atleta.

“The One”, con questo soprannome tutti lo conoscevano. Nato nel 1977, con la passione per i muscoli fin da piccolo. Il suo idolo era il culturista Arnold Schwarzenegger. La mamma aveva dovuto comprargli un set di pesi per accontentarlo, così passo dopo passo era divenuto tra i migliori al mondo. Dall’Orlando Show of Champions al New York Pro 2012 all’Arnold Classic 2017, poi era stato costretto a interrompere la sua attività nel 2021 a causa del Covid-19.

Cedric McMillan morto a 44 anni: era noto bodybuilder. C’entra il Covid?

Cedric McMilann, il noto bodybuilder morto a 44 anni a causa di un infarto, aveva contratto lo scorso anno il Covid-19. Le conseguenze a livello respiratorio erano state gravi, tanto che era stato necessario un lungo ricovero in ospedale per curare la brutta polmonite. In uno dei suoi video, come riportato da Fanpage, aveva addirittura parlato di quel periodo come una esperienza di pre-morte. Anche dopo la guarigione le conseguenze si facevano sentire. Da poco aveva ripreso ad allenarsi, con l’obiettivo di recuperare i 15 chili persi a causa della malattia. Un arresto cardiaco, tuttavia, lo ha stroncato.

“Una star nel mondo del bodybuilding e del fitness. La carriera di cui era più orgoglioso sono stati i suoi oltre 20 anni di servizio disinteressato al suo paese negli Stati Uniti States Army, dove ha conseguito il grado di Sergente di Prima Classe nel luglio del 2021. Soprattutto, però, Cedric McMillan era un marito e un padre”. Così lo ha ricordato in un post la Arnold Sports Festival.











