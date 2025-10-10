Sentenza della Corte CEDU che ribalta la Corte Costituzionale sulle mamme LGBT: “Italia assolta nella rimozione della madre intenzionale da atto di nascita”

“È POSSIBILE RIMUOVERE LA MADRE INTENZIONALE DALL’ATTO DI NASCITA”: LA CORTE DEI DIRITTI ASSOLVE L’ITALIA

L’Italia non ha sbagliato a rimuovere dall’atto di nascita la madre “intenzionale” e non ha violato alcun diritto inalienabile della persona: in tal senso, la Corte CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) ha deliberato assolvendo il nostro Paese che la “maternità intenzionale” non è un un diritto da tutelare, quantomeno senza la stepchild adoption.

Con una sentenza a suo modo storica, la Corte di Strasburgo (che non ha nessun legame con la Commissione Europea, né tantomeno con la Corte di Giustizia UE) annulla buona parte delle sentenze e legislazioni generate in questi ultimi anni a sostegno delle “famiglie arcobaleno”, su tutte la sentenza della Corte Costituzionale del maggio 2025.

La CEDU infatti dichiara legittimo il rifiuto dello Stato italiano di inserire il nome della madre intenzionale all’interno dell’atto di nascita di un bambino, correggendo la Consulta che invece nei mesi scorsi aveva dichiarato come del tutto incostituzionale il divieto per le mamme LGBTQ di venire entrambe riconosciute come genitori del figlio nato da procreazione medicalmente assistita (la famosa PMA). In quella sentenza, la Consulta aveva motivato che in nome dell’interesse del minore il tema della genitorialità “intenzionale” veniva comparato a quello della “genitorialità biologica”.

COSA HA DECISO LA CORTE CEDU E PERCHÈ LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA È STATA “SUPERATA”

Come ben spiega il giurista Emanuele Bilotti – professore ordinario all’Università europea di Roma – alle domande poste dall’Adnkronos al termine della sentenza CEDU, la Corte Europea ha di fatto corretto la Corte Costituzionale nel suo essere andata “oltre” il vincolo derivante dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo” La stepchild adoption normata dall’ordinamento italiano era invece in linea con tale vincolo internazionale, mentre la sentenza della Consulta che ha dato ragione ad una coppia di mamme “arcobaleno” dopo lunghissime diatribe giuridiche sulle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali, non lo era.

«Non è che l’articolo 8 della CEDU tutela il bambino meno dell’articolo 2 della Costituzione», spiega l’esperto che ritiene così che la soluzione adottata dalla Corte di Strasburgo sia maggiormente coerente con le regole e le leggi esistenti, non contravvenendo alle logiche dei diritti umani. La Consulta nel 2025 ha bocciato l’atto della Cassazione che aveva respinto a sua volta il ricorso delle mamme “arcobaleno”, puntando tutto sulla violazione presunta del rispetto alla vita familiare del bimbo.

Un caso e una giurisprudenza alquanto delicati, che ricevono però ora un esito definitivo da parte della Corte CEDU a Strasburgo, facendo discutere e non poco le famiglie arcobaleno che avevano salutato l’intervento della Corte Costituzionale come un successo contro le decisioni del Governo italiano. Secondo i giudici europei, i Paesi non sono tenuti a garantire la piena inclusione delle madri intenzionali nell’atto di nascita di un bambino, a meno che non vi sia appunto l’impegno all’adozione per poter rendere il legame riconoscibile e stabile (la stepchild adoption, per l’appunto).

Come recita l’intervento di ProVita & Famiglia sui social dopo la sentenza della CEDU, non solo l’Italia non viene ritenuta colpevole di aver tolto dall’atto di nascita il riconoscimento delle “due mamme”, ma con tale sentenza si ribadisce «che la realtà non si può cambiare, si nasce solo con una mamma e un papà». Secondo invece uno degli avvocati delle donne che hanno fatto ricorso alla CEDU, la sentenza di Strasburgo è una sostanziale «bacchettata alla Corte Costituzionale» italiana: i giudici europei ritengono comunque che, in merito all’interesse del bambino, l’aver tolto il riferimento della madre intenzionale nell’atto di nascita (subordinato all’eventuale futura adozione) non ha affatto interrotto la vita familiare del bimbo, preservandone ovviamente l’ambiente familiare già precostituito.