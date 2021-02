Cedu condanna Bulgaria per abusi su bambini/ “Ignorate segnalazioni giudici italiani”

La Bulgaria è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo per abusi su bambini. Stando a quanto stabilito dai giudici dell’Ue, la Bulgaria ha ignorato “le segnalazioni dei giudici italiani”, le denunce trasmesse dalla magistratura italiana che sono state di fatto subito archiviate da Sofia. Ad accendere un faro sulla vicenda erano state le testimonianze di tre bambini che avevano sofferto violenze sessuali atroci in un orfanotrofio bulgaro. Peccato però che i giudici bulgari abbiano ignorato la segnalazione e di conseguenza lo scorso 2 febbraio sia arrivata la condanna.

Stando ai giudici, le autorità di Sofia «che non si sono avvalse delle indagini disponibili e dei meccanismi di cooperazione internazionale, non hanno assunto tutti i provvedimenti ragionevoli per far luce sul caso e non hanno svolto un’analisi completa e attenta delle prove consegnate loro. Le omissioni osservate sono apparse sufficientemente gravi per ritenere che l’inchiesta svolta non sia stata efficace secondo le finalità dell’articolo 3 della Convenzione, interpretato alla luce delle altre disposizioni internazionali e in particolare della Convenzione di Lanzarote».

CEDU CONDANNA BULGARI PER ABUSI SU BAMBINI: IL RUOLO DI AIBI

Lo stato bulgaro dovrà risarcire entro tre mesi con una somma totale di circa 36mila euro, i tre bambini abusati, assistiti dall’avvocato Francesco Mauceri. Secondo i giudici della Cedu, la Bulgaria avrebbe dovuto accertare che fossero stati commessi effettivamente dei reati. I giudici puntano anche il dito nei confronti dell’associazione “Aibi – Amici dei bambini” di Milano, come scrive L’Espresso, che ha fatto da intermediaria fra i bimbi abusati e le loro famiglie adottive: «I rappresentanti di quell’associazione – spiegano i giudici – quando i genitori adottivi si sono rivolti a loro dopo la prima rivelazione degli abusi, hanno cominciato a esprimere l’opinione che i genitori non fossero idonei ad adottare i bambini, sulla base del loro comportamento durante un incontro organizzato dall’associazione il 2 ottobre 2012». La Cedu parla di «ruolo centrale svolto dall’associazione nel creare un’atmosfera di conflitto che non ha favorito l’avvio di indagini efficaci».



