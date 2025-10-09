Aleksander Ceferin boccia la Super Champions: il presidente della Uefa ha ribadito di non voler organizzare competizioni esclusive.

CEFERIN BOCCIA LA SUPER CHAMPIONS: LA SMENTITA

Aleksander Ceferin boccia la Super Champions: il presidente della Uefa ha ribadito a chiare lettere che non ci sarà una competizione parallela all’attuale Champions League, e che soprattutto non ha la minima intenzione di organizzare un torneo esclusivo e che sia riservato a pochi club.

Lo ha detto a margine dell’assemblea generale dell’EFC tenutasi a Roma, rispondendo ad alcune indiscrezioni che volevano una collaborazione tra la Uefa e la A22, la società che ai tempi voleva organizzare la SuperLega; il discorso infatti è datato, e ricordiamo bene il clamore suscitato da quella proposta poi bocciata.

Ai tempi Andrea Agnelli e Florentino Perez si erano fatti avanti per organizzare un torneo a inviti, volendo aumentare la spettacolarità dei match; Ceferin aveva minacciato sanzioni e anche i tifosi, in certi casi, avevano espresso pubblicamente il loro dissenso per una proposta troppo divisiva.

Così la SuperLega non si è fatta, e forse mai si farà; tuttavia, che si possa un giorno arrivare a una competizione stile Eurolega, riferendoci al basket e dunque con licenze pluriennali e criteri da soddisfare per entrarvi, è sempre una possibilità concreta ma attualmente non con l’avallo della Uefa, perché Ceferin è stato molto chiaro nel ribadire la sua idea.

LE PAROLE DI CEFERIN SULLA SUPER CHAMPIONS

“L’Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale” ha detto Ceferin all’Hotel Cavalieri, sottolineando con grande forza come la federazione europea non organizzerà mai una competizione a 12 club – questo sarebbe il numero di squadre che andrebbero a formare la Super Champions. Ha poi proseguito nel suo discorso parlando della promozione di un calcio inclusivo, e legandolo ai momenti difficili che il mondo sta vivendo; ha detto a chiare lettere come il calcio sia un posto cui tutti appartengono, e che per fare fronte alle crisi politiche e sociali ci sia bisogno di qualcosa che unisca.

“Il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo; sappiamo molto bene che il cambiamento fa parte della storia del calcio, ma il valore duraturo deriva solo da unità ed equilibrio”. Succo del discorso: sì alle riforme, ma laddove siano in grado di rafforzare tutti e non solo pochi. Dunque Ceferin non si smuove dalla posizione che aveva preso qualche anno fa, che piaccia o meno: la Super Champions non si farà, anche se magari tra qualche anno potremo comunque vedere qualche nuova competizione che si affacci nel mondo del calcio e che sia diversa rispetto a quelle che si disputano oggi sotto l’insegna della Uefa.