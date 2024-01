CEI & SOPRA STERIA/ Un Workshop sulle “Comunità energetiche” a Milano il 21 febbraio 2024

Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano e Sopra Steria, leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, organizzano il Workshop “COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: INNOVAZIONE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA”, che si terrà mercoledì 21 febbraio 2024 presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese (Via K.Adenauer, 3).

L’obiettivo del Workshop – che avrà luogo dalle ore 8.30 alle 17.15 – è quello di esplorare il tema delle Comunità Energetiche e le opportunità che queste possono fornire per un futuro più sostenibile e resiliente.

Partendo dall’analisi del quadro normativo di riferimento, nel corso della giornata verranno approfonditi i temi legati alla realizzazione delle Comunità Energetiche, nonché le disposizioni contenute nel decreto messo a punto dal MASE – e recentemente approvato dalla Commissione Europea – che disciplina gli incentivi alle CER. La giornata si chiuderà con un’analisi dello stato dell’arte e dell’evoluzione tecnologica di prossima applicazione dei sistemi di accumulo.

“Questo Workshop rappresenta un fondamentale momento di confronto con i professionisti del settore per Sopra Steria, attivamente impegnata nel sostenere le sfide della transizione energetica attraverso l’innovazione tecnologica, fornendo strumenti digitali a supporto della progettazione, ottimizzazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso nella cornice regolatoria italiana”, afferma Roberto Balzerani, Direttore Divisione PA, Energy e Telco & Innovation di Sopra Steria Italia.

“Il CEI è da sempre al fianco delle Istituzioni e delle imprese italiane, degli operatori economici e sociali, degli Enti di diritto pubblico e privato, diffondendo la normazione tecnica come strumento per favorire la crescita economica, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile” ha dichiarato Giuseppe Molina, Direttore Generale del CEI. “Il Workshop di oggi, aperto a tutti gli interessati alle Comunità Energetiche Rinnovabili, si colloca esattamente in questo contesto.”

L’incontro si aprirà con un intervento dedicato alla “Evoluzione normativa delle CER” a cura di Andrea Galliani (Direttore Unità Mercati Gas all’Ingrosso – ARERA) a cui farà seguito uno speech di Sopra Steria dal titolo “Progettazione e ottimizzazione di una CER”. Dopo le prime due relazioni si aprirà una sessione di Workshop dedicata ai “Modelli di sviluppo delle CER” seguita – dopo il lunch – dalla seconda parte intitolata “Il valore della Transizione Energetica “. Il pomeriggio proseguirà con una relazione dedicata agli “Incentivi alle CER: l’ammontare, le condizioni e le procedure“, realizzata da Giuseppe Dell’Olio (Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA ed Esperto dei Comitati Tecnici CEI) e si concluderà con un intervento a cura di Fabio Zanellini (NEOEN ed Esperto dei Comitati Tecnici CEI), dal titolo: “Sistemi di accumulo: evoluzione tecnologica, regolatoria e connessione alla rete”.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. L’evento si terrà esclusivamente in aula, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Una volta effettuata la pre-registrazione seguirà conferma di partecipazione da parte del CEI.

