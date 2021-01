Celata distratto, Mentana lo stronca/ Video: “Mi fai un cenno quando lavori per noi?”

Paolo Celata è la vittima prediletta di Enrico Mentana, lo sappiamo, e ieri è andato in scena un nuovo siparietto. Nel corso della diretta per la crisi di Governo in atto in queste ore, il direttore del Tg La7 ha incalzato il suo inviato per gli occhiali di vista appannati nel corso del suo intervento all’esterno della Camera.

Paolo Celata, infatti, ha iniziato a parlare con la mascherina indosso e, come è naturale, questa ha creato l’effetto condensa che ha portato gli occhiali ad appannarsi. «Ti vedo un po’ appannato negli occhiali», l’ironia di Mentana, con la pronta replica del suo inviato: «Lo so, questa è la mia tragedia». Ma non è finita qui…

Celata distratto, Mentana lo stronca: il video

Pochi minuti dopo è infatti andato in scena un altro siparietto tra Paolo Celata ed Enrico Mentana. Nel corso della sua classica Maratona, il direttore del Tg La 7 ha messo nuovamente nel mirino il suo giornalista “a causa” di Diego Bianchi, noto anche come Zoro. Quest’ultimo era a caccia di immagini per Propaganda Live e si è messo un attimo a chiacchierare con Celata, ospite fisso della trasmissione. Mentana ha colto la palla al balzo: «Mi fai un cenno quando lavori anche per noi? Così ti diamo la linea…». Grande ironia, dunque, con l’inviato di La 7 che può contare sulla simpatia del web: «Cambiano i governi, litigano i poteri forti unico punto fermo è che Paolo Celata li raggiungerà e li intervisterà tutti», «Una #maratonamentana senza Celata è come una partita di calcio senza i calciatori».





