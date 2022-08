Celata: “Politica come il calcio, stessa logica”/ “Basta dire che era rigore e…”

Paolo Celata si prepara a guidare gli italiani verso il voto del prossimo 25 settembre, quando saranno chiamati ad eleggere il Parlamento che poi di conseguenza porterà ad un nuovo presidente del Consiglio. Il giornalista di La7 guiderà il programma “La corsa al voto” nel quale cercherà di informare la popolazione per un voto consapevole, anche se si teme che alle urne non andranno in molti: “Il rischio di un’astensione è molto alto. Le ultime amministrative ci hanno dimostrato una crescente disaffezione da parte dell’elettorato e, tra l’altro, questa è la prima volta che andiamo alle urne subito dopo l’estate. Quindi, sì: molta gente potrebbe restarsene a casa perché non vedo, da parte dei partiti, una capacità di rivolgersi a chi non ha preso parte alle ultime votazioni. All’epoca i 5 stelle ci erano riusciti…” ha raccontato su Libero.

L’ultimo discorso di Draghi non ha convinto Celata, che ha spiegato: “Onestamente trovo che gli appelli all’insegna del “il popolo ci chiede di…” siano sempre un punto debole del ragionamento. Vale per tutti gli oratori, Draghi compreso. Che poi, chiariamo una cosa: gli italiani voteranno il parlamento, non il presidente del Consiglio. Quest’ultimo viene scelto solo dal parlamento. Quindi la frase di Draghi non era costituzionalmente corretta”.

Celata: “Politica come il calcio”