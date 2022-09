Celebra messa vestito da ciclista/ Prete bresciano ripreso dal Vescovo, “molto grave”

Celebrea messa vestito da ciclista, Vescovo: “Inaccettabile”

Recentemente è diventato virale online il video di un prete bresciano che celebra messa vestito da ciclista ed indossando una sciarpa arcobaleno. Il video della diretta è stato pubblicato 10 giorni fa ed in brevissimo tempo ha catalizzato l’attenzione dei social, tanto da attirare le attenzioni del Vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada che ha inviato una lettera “che intendo rendere pubblica” a don Fabio Carrozzina, il prete in questione.

Il vescovo inizia sottolineando il suo “sentimento di profonda amarezza” nel vedere il video del prete che celebra messa vestito da ciclista. Tremolada si dice “sconcertato ed estremamente rattristato” dalla vicenda, che “considero molto grave”. L’Eucaristia, secondo il Vescovo, “non ci da diritto di agire con disinvoltura, trascuratezza o superficialità”, ma “il contesto, l’abbigliamento, il modo di trattare le sacre specie”, che emergono dal video dimostrano “proprio questo”. “Mi stupisce”, continua il Vescovo, “che tu non abbia pensato alle conseguenze di un simile atto”, sottolineando come “occorre fare ammenda e chiedere umilmente scusa”, oltre a “scegliere un gesto penitenziale” per “riparare quanto accaduto”.

Don Fabio Carrozzina: chi è il prete che celebra messa vestito da ciclista

Il video del prete che celebra messa vestito da ciclista e con una sciarpa arcobaleno è stato condiviso dallo stesso prete in questione, don Fabio Carrozzina, sul suo profilo Facebook. Si trattava di una sua iniziativa per portare la messa “nelle case degli italiani”, mentre era occupato in quel momento a Mazara del Vallo, in Sicilia, per l’iniziativa “Percorri la Pace” organizzata dalle Acli bresciane. Si tratta di una biciclettata di 595 km tra i comuni siciliani in memoria di chi ha combattuto le mafie.

Quella di trasmettere la messa in diretta è un’abitudine di don Carrozzina, in prete che ha celebrato messa vestito da ciclista, ma questa volta sembra che il Vescovo non l’abbia particolarmente apprezzato. Infatti, nel video si vede che il prete celebra la messa all’aperto, sotto un albero con un altare e un crocefisso improvvisati. Don Carrozzina è il parroco del quartiere Fiumicello di Brescia, in passato anche coordinatore di Pax Christi e piuttosto noto nel bresciano, ma anche in Italia. Spesso, infatti, si è parlato delle sue iniziative e dei suoi modi di fare che ne fanno uno dei parroci più progressisti in Italia. Per ora non avrebbe ancora risposto alla lettera del Vescovo, almeno non pubblicamente.











