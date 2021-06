Celebrity Hunted 2, chi ha vinto? Elodie e Myss Keta/ “Siamo super contente”

Celebrity Hunted 2 ha finalmente le sue vincitrici. Su Amazon Prime sono stati caricati gli ultimi episodi al termine dei quali sono stati svelati i nomi delle vincitrici. A trionfare sono state Elodie e Myss Keta. Le due artiste, con classe, furbizia ed intelligenza sono riuscite a seminare i cacciatori riuscendo a non farsi prendere e a raggiungere l’ultima tappa senza problemi. “Sembra difficile, ma non lo è. Elodie ha imparato tutte le strade di Venezia a memoria”, ha detto Myss Keta tra le storie di Instagram. Niente da fare, invece, per gli altri concorrenti. Nel corso dei vari episodi, infatti, i cacciatori sono riusciti a catturare Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms. Le due dolci donzelle, invece, hanno trionfato su tutti.

Elodie e Myss Keta hanno trionfato a Celebrity Hunted 2 andando via a bordo di un motoscafo mentre salutano i cacciatori che non sono riusciti a fermare la loro fuga. “Sono molto contenta, soprattutto di aver fatto questo percorso con te. La nostra fuga è stata scoppiettante, imprevedibile e divertente. Ci siamo fidate l’una dell’altra, che è la cosa penso più importante. Io non ho mai vinto, mai, arrivo sempre seconda, sempre terza. Molto bello vincere”, si legge su Visto che riporta le ultime dichiarazioni delle vincitrici davanti alle telecamere. Myss Keta, inoltre, ha dedicato la vittoria ad “una Onlus di donne che aiutano donne e noi siamo donne che sia aiutano e cercano di aiutare, appunto, questa magica Onlus. Siamo super contente“.

