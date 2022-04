Celebrity Hunted 3, ufficializzati nomi nel cast/ 9 vip in fuga: 4 coppie e…

Riparte Celebrity Hunted, con la terza edizione. Il reality targato Amazon riparte e nei prossimi mesi sarà visibile in streaming sulla piattaforma Prime Video. Il “reality thriller” arriva alla sua terza edizione con un un nuovo cast che è stato reso noto proprio oggi: saranno nove i concorrenti che parteciperanno al reality che prevede appunto una fuga in giro per l’Italia per non essere trovati dagli investigatori ed esperti.

A cercare la fuga, questa volta saranno nove concorrenti, quattro coppie e una partecipante in solitaria: la comica Katia Follesa infatti gareggerà da sola. Insieme a lei ci saranno quattro coppie: Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal; Marco D’Amore e Salvatore Esposito della serie “Gomorra”; Luca Argentero con la moglie Cristina Marino; e la coppia “sanremese” formata da Irama e Rkomi. Il reality durerà due settimane e proprio nel corso di questo tempo i nove concorrenti dovranno darsi alla fuga, cercando di far perdere le loro tracce.

Celebrity Hunted, via alla terza edizione

I concorrenti di Celebrity Hunted, reality arrivato alla terza edizione, dovranno scappare per evitare di essere trovati dagli esperti. I nove partecipanti dovranno fuggire nel corso delle due settimane, avendo a disposizione limitate risorse economiche. Saranno inoltre costantemente controllati – così come i loro cellulari e i loro conti economici – e “braccati” da esperti di sicurezza. Tra i professionisti ci saranno anche agenti dei servizi segreti che potranno usare appunto ogni mezzo informatico per scoprire dove si trovino i concorrenti e fermarli.

Come la seconda e prima edizione, “Celebrity Hunted” sarà trasmessa su Prime Video. La prima era andata in onda nel 2020 mentre la seconda nel 2021. La coppia vincitrice della scorsa edizione era stata quella formata da Elodie e Myss Keta. Georgia Brown di Amazon Studios ha spiegato in un comunicato: “Siamo entusiasti di annunciare ai nostri clienti Prime Video in Italia un’altra emozionante stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo. Le prime due stagioni sono state un enorme successo, portando innovazione nel genere grazie a un notevole sforzo produttivo e a un cast di grandi talenti”.











