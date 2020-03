Celebrity Hunted, caccia all’uomo/ Puntata 13 marzo, 8 vip in fuga: da Totti a Fedez

Venerdì 13 marzo, in esclusiva su Amazon Prime Video, debutta Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, la prima produzione d’intrattenimento di Amazon Italia in cui otto vip affrontano per 14 giorni una fuga cercando di non farsi catturare dal team di cacciatori. Dopo i primi tre episodi, in onda oggi, le successive tre puntate con l’episodio finale, saranno disponibili dal 20 marzo. In una Roma in cui si poteva ancora circolare liberamente perchè libera dal coronavirus, otto vip affrontano la fuga muniti solo di una carta di credito con un budget limitato e un cellulare di prima generazione. Tra ostacoli, dubbi, pericoli e paure, gli otto vip cambiano rapidamente le proprie abitudini per cercare di fuggire dai cacciatori e arrivare in fondo all’avventura. Celebrity Hunted è una specie di Guardie e Ladri che ha coinvolto alcuni dei personaggi più amati dagli italiani.

Celebrity Hunted, chi sono i vip in fuga

Chi sono i vip in fuga che hanno accettato di partecipare alla prima edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo? Francesco Tocci, Costantino Della Gherardesca, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Fedez e Luis Sal sono i protagonisti della spettacolare fuga che prende il via da Roma. Alcuni fuggiranno da soli mentre altri lo faranno in coppia. L’ex capitano della Roma e il conduttore di Pechino Express hanno scelto la fuga solitaria preferendo affidarsi al proprio istinto per superare tutti gli ostacoli che incontreranno e per non farsi catturare dai cacciatori. Fuggiranno in coppia, invece, i coniugi Francesca Barra e Claudia Santamaria, gli amici Fedez e Luis Sal e Diana Del Bufalo con Cristiano Caccamo.

Come funziona Celebrity Hunted

Come funziona Celebrity Hunted? Quali regole dovranno rispettare gli otto vip protagonisti? La fuga inizia all’alba dal centro di Roma. Gli otto vip abituati ad avere un contatto ravvicinato con i fans, dovranno rinunciare a selfie, abbracci e strette di mano cambiando anche la propria immagine per non farsi riconoscere. Con l’aiuto di una carta di credito e di un cellulare cercheranno di non farsi catturare dal team di cacciatori composto da analisti, investigatori, esperti informatici, guidato da Alfredo Mantici, ex capo del dipartimento analisi strategica del Sisde. Attraverso telecamere di videosorveglianza e altri sistemi, cercheranno di scoprire dove si nascondono i vip per poterli catturare.



