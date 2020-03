Celebrity Hunted, caccia all’uomo/ Puntata 20 marzo: Luis Sal dall’ex fidanzata

Venerdì 20 marzo, in esclusiva su Amazon Prime Video, saranno trasmessi gli ultimi episodi di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, una specia di Guardie e Ladri in cui otto vip cercano di non farsi cattura da un team di cacciatori, formati da analisti, investigatori ed esperti informatici. Nel corso dei primi episodi, a farsi catturare è stato Costantino Della Gherardesca che ha partecipato da solo e che non è riuscito a superare la furbizia dei cacciatori. Negli episodi disponibili oggi, invece, Francesco Totti che gareggia da solo, e le coppie formate da Francesca Barra e Claudio Santamaria, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, Fedez e Luis Sal continueranno a fuggire facendosi aiutare da parenti, amici e conoscenti che incontreranno nel corso del loro percorso. Avendo a disposizione solo un cellulare e una carta di credito con un budget limitato, riusciranno a raggiungere la meta senza farsi catturare?

Celebrity Hunted, anticipazioni 20 marzo: Luis Sal dall’ex fidanzata, Totti da Cassano e Di Vaio

La fuga di Luis Sal e Fedez continuerà nei nuovi episodi di Celebrity Hunted. Il rapper e lo youtuber cercheranno di nascondersi dai cacciatori a casa dell’ex fidanzata di Luis Sal che li accoglierà offrendo ai due anche un letto per dormire. Francesco Totti, invece, nella sua fuga solitaria, dopo essere stato aiutato da Alberto Aquilani nei precedenti episodi, si farà aiutare da altri suoi ex colleghi ovvero Antonio Cassano e Marco Di Vaio. L’ex capitano della Roma riuscirà a non farsi catturare con l’aiuto dei due amici? Francesca Barra e Claudio Santamaria, invece, nella loro fuga di coppia, come mostrano le anticipazioni pubblicate sul profilo Instagram di Celebrity Hunted arriveranno a Matera, città che la giornalista conosce benissimo essendo nata a Policoro. Cosa accadrà, invece, a Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo? L’attore potrebbe essere catturato: andrà davvero così o riuscirà a scappare?





© RIPRODUZIONE RISERVATA