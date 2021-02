Celebrity Hunted “compensi shock per i Vip concorrenti”/ Quanto? “Numeri impensabili”

Dopo il successo della prima edizione, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo torna su Amazon Prime Video con una seconda stagione. Anche in questo caso Amazon è riuscita a raccogliere un cast d’eccezione, con volti molto noti del mondo dello spettacolo. Come è riuscito nell’impresa? Stando a quanto riporta Dagospia, con compensi eccezionali!

Il giornalista Giuseppe Candela annuncia infatti cifre da capogiro per i Vip di questa edizione che, ricordiamo, sono Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Myss Keta ed Elodie, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms. A loro il compito di fuggire per tutta l’Italia, cercando di non farsi scoprire da appositi agenti professionisti e preservando l’anonimato e la loro libertà per una durata di 14 giorni. Il tutto avendo a disposizione limitate risorse economiche.

Compensi stratosferici per i Vip in gara a Celebrity Hunted

Un compito difficile, certo, ma per il quale sono stati profumatamente ricompensati, stando a quanto fa sapere la fonte. “Non esistono vip che non sono disposti a mettersi in gioco in un reality ma è sempre e solo una questione di soldi. – scrive Dagospia – Lo dimostra Amazon portando a casa un cast di primo piano per la nuova stagione di Celebrity Hunted: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Myss Keta ed Elodie, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms.” Così la rivelazione delle cifre: “Come mai hanno accettato di partecipare? Si parla di veri e proprio compensi shock. Per la loro partecipazione, stando ad alcune voci raccolte da Dagospia, i nomi più forti avrebbero incassato cifre shock: tra i 300 e i 400 mila euro. Numeri oggi impensabili per la tv generalista (Sanremo compreso).”



