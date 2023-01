Celentano attacca Giuseppe Brindisi di Zona Bianca/ “Pensavo alle stroz*ate e mi sei venuto in mente tu”

Adriano Celentano contro Giuseppe Brindisi di Zona Bianca

Adriano Celentano torna su Instagram e pubblica un post con cui si scaglia contro Giuseppe Brindisi, il giornalista e conduttore di Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento targata Mediaset. All’interno della trasmissione, Giuseppe Brindisi, con i propri ospiti, affronta i temi più attuali relativi alla politica e ai problemi della società. Tra i telespettatori spicca anche Adriano Celentano che, tuttavia, con un post su Instagram, espone le proprie perplessità nei confronti del giornalista.

In particolare, Celentano critica l’atteggiamento di Giuseppe Brindisi nei confronti dei suoi ospiti esortandolo a cambiare atteggiamento e a lasciare agli ospiti il diritto di parlare e di replicare alle critiche.

Le critiche di Celentano a Giuseppe Brindisi

Adriano Celentano non usa giri di parole per scagliarsi contro Giuseppe Brindisi. “Non di rado mi capita di vedere la tua trasmissione, interessante devo dire, anche se tu, nonostante l’atteggiamento simpatico, spesso e volentieri, risulti dannatamente antidemocratico”, scrive l’artista. “Specie quando inviti la simpatica poliziotta Nunzia Schillirò“, scrive ancora il Molleggiato.

Il cantante, poi, entra nel dettaglio e spiega il motivo per cui non condivide l’atteggiamento del giornalista. “Dico questo perchè vedo che lei ascolta tutti in religioso silenzio in attesa che tu le dia la parola. E quando finalmente gliela dai, non solo permetti agli altri che la massacrino in modo che non si capisca cosa dice, ma addirittura, come se non bastasse, la interrompi tu”, conclude. Brindisi replicherà al cantante o preferirà restare in silenzio?

