Celentano balla il tango con De Martino e si fa male ad Amici 21/ “Povera schiena!”

Animi accesi nel corso della nuova puntata del serale di Amici 21. Alessandra Celentano da una parte e Raimondo Todaro dall’altra discutono in modo acceso dopo l’esibizione di Michele. Raimondo, d’altronde, sottolinea come le doti del ballerino diminuiscano quando non balla il classico, parole che fanno infuriare la Celentano. La discussione allora si accende e anima, passando ad altro e alzando al punto tale i toni da portare Maria De Filippi a chiedere l’aiuto di Stefano De Martino. Il ballerino prende la situazione in mano e chiede alla maestra se vuole ballare. La Celentano è restia, ancora infastidita dalle parole di Todaro, ma Stefano non cede.

Il ballo tra Stefano De Martino e la maestra Celentano finisce male

Stefano si avvicina a lei e le chiede in modo suadente di ballare, con tanto di battute provocatorie: “Non facciamo così anche a casa quando litighiamo, balliamo…” La maestra accetta di ballare e i due si dilettano in un appassionato tango che, però, finisce male: la maestra si inarca troppo e finisce per farsi male la schiena! Stefano è costretto ad interrompere subito il ballo: “La mia schiena purtroppo sta messa male!” ammette la maestra prima di tornare alla sua postazione.

