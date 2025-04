La lettera che Alessandra Celentano ha scritto all’allieva Francesca Bosco a corredo del nuovo guanto di sfida per il quarto serale di Amici 24 ha fatto letteralmente infuriare Deborah Lettieri. Ignara dell’accaduto, quest’ultima ha incontrato la sua allieva che le ha mostrato la lettera della Celentano. Parole, quelle della collega, che l’hanno fatta letteralmente infuriare: “Ma come si permette? – ha tuonato – E poi dice che parla di danza? Ti da della ballerina mediocre, ma davvero? Quanta cattiveria c’è in questa lettera?! Mi fa veramente girare le pall* questa lettera! – ha continuato Lettieri furiosa – Lei vuole mettervi in queste condizioni in modo da farvi sentire in difetto e che voi non riusciate a ballare.”

Celentano furiosa con Lettieri ad Amici 24: "Prende in giro Alessia"/ "Ha un modo di fare disonesto"

La reazione di Deborah è stata mostrata alla maestra Celentano che ha voluto un immediato confronto telefonico con la collega e con Francesca. “Tutto ciò che dico è sempre e solo riferito alla danza, a Francesca ballerina e non persona, di cui non mi interessa nulla. – ha chiarito al telefono – Lei è peggiorata ed è una cosa visibile, che tu sia mediocre lo penso. La dignità di cui parla è quella della dignità dello stile di danza”. Ha quindi tuonato contro la collega: “Non ti devi permettere di dire che c’è cattiveria. Non c’è né rabbia, né cattiveria o attacco personale. Non sapendo a cosa attaccarti, fai finta di non capire, perché io faccio semplicemente il mio lavoro.”

Alessandra Celentano, chi è?/ Dalla malattia che non le permette di ballare alla separazione dal marito

Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ai ferri corti ad Amici 24: l’attacco si fa personale

Deborah Lettieri ha allora replicato ad Alessandra Celentano ad Amici 24, facendole notare che il problema non che lei abbia un pensiero diverso dal suo, ma il modo in cui lo esprime: “Io ti chiedo di usare parole diverse con i miei allievi, di non mettere Francesca in questo stato d’animo!” Celentano ha però interrotto l’accusa della collega, invitandola a dosare le parole: “Devi stare molto attenta a quello che dici, che non parli con una ragazzina! Tu parli della persona e non di danza, quindi devi stare molto attenta.” E ha continuato: “Ho fatto tutta la mia carriera senza di te e continuerò a farla! Non sono una finta buonista e dico le cose come stanno”. “C’è modo e modo di dire le cose come stanno Alessandra!” ha replicato alla maestra, che ha però chiuso la telefonata.