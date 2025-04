Si riaccende lo scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri nella scuola di Amici 24. È un nuovo guanto di sfida, inviato dalla seconda ad Alessia, a scatenare nuove scintille tra le due prof. In questo, Deborah chiede alla ballerina di latino di mostrare tutta la sua versatilità in una coreografia di ‘Cabaret’, nella quale dovrà sfidare la sua allieva Francesca. La visione della coreografia ha però sollevato un po’ di malumori oltre che critiche nei confronti di Lettieri, a causa di passi evidentemente di stile neoclassico, e dunque bel lontani da Alessia.

Non solo Alessia, ma anche Chiara e Francesco hanno sottolineato come la coreografia sia infattibile per la compagna di classe. Chiara, tuttavia, ha tenuto ad aggiungere che la lettera di Lettieri le ha dato l’impressione di una ‘presa in giro’ verso Alessia e le sue capacità.

Alessandra Celentano risponde a Deborah Lettieri ad Amici 24: nuovo guanto e accuse

Quando la lettera in questione è arrivata alla maestra Celentano, quest’ultima ha deciso di rispondere inviando a sua volta un guanto di sfida a Francesca. Quest’ultima è chiamata ad esibirsi in una coreografia di latino contro Alessia, che dunque ballerebbe sul suo stile. Nella sua di lettera, Celentano attacca duramente Deborah Lettieri, dicendo: “Non mi piace questo modo disonesto di fare. Il suo è chiaramente un guanto proibitivo, e correttezza vorrebbe che lo si dicesse chiaramente, senza gettare fumo negli occhi. Ci vuole onestà e chiarezza.” ha tuonato la maestra. Così, rivolta a Francesca, ha concluso: “La tua insegnante ha provato a prendere in giro Alessia e tutti voi: il guanto è chiaramente neoclassico con riferimenti al cabaret”. Come replicherà Deborah?

