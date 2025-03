Alessandra Celentano è “diabolica”: lo ha ammesso Elena D’Amario durante il primo serale di Amici 24, quando la maestra ha chiamato il guanto di sfida di ballo tra Chiara e Francesca. Il motivo dell’appellativo della nuova giudice del serale arriva per la nuova trovata dalla maestra, che per provare che il suo guanto è equo e basato sul ragionamento, ha portato addirittura delle foto di Francesca.

Alessandra Celentano ha chiesto a Francesca di esibirsi sulle punte, così come Chiara, alla sbarra per una piccola variazione di classico, una disciplina che effettivamente la ballerina di Deborah Lettieri ha studiato per anni, prima di dedicarsi alla danza modern. Eppure, la prof di Francesca ha deciso di rifiutare il guanto, che poi è stata la ballerina ad accettare, seppur riluttante.

Alessandra Celentano mostra ai giudici le foto di Francesca che balla danza classica sulle punte ad Amici 24

“Tu vuoi cercare di far passare Francesca per una ballerina mediocre, cosa che non è affatto!” ha tuonato Deborah Lettieri contro la maestra Celentano, che ha però replicato: “Non è così, voglio solo sottolineare che ci sono delle mancanze”. Ecco allora la distribuzione, da parte di Celentano, di una serie di foto tratte dal profilo Instagram di Francesca, ai giudici del serale di Amici, con tanto di motivazione. “La ragazza ha studiato classico, ha fatto anche repertorio come si vede dalla foto. Questi sono passi che lei fa da anni… se tu non l’avessi messa in punta durante l’anno, io non l’avrei neppure pensato. Ma poiché tu vuoi fare la gradassa… Lei ha deciso di buttarsi sul moderno evidentemente perché non era cosa. “ è stato l’affondo finale della maestra alla collega rivale. (Qui il video)