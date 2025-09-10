Rai nel mirino di Claudia Mori: "Celentano aspetta da mesi, il pubblico merita una risposta". Cos'è successo?

Claudia Mori ha scritto a Giampaolo Rossi, ad Rai, una lettera aperta per capire cosa vogliono farne di Adriano Celentano. “La Rai è interessata al ritorno di Celentano?“, scrive la moglie, pubblicando le sue parole con un titolo alquanto ironico che si rifà ad una celebre canzone del consorte: “Il tempo se ne va“. Ma andiamo a scoprire tutti i particolari della missiva e perchè Claudia Mori ha voluto rendere pubblica la questione, un po’ come una protesta.

“Egr. dott. Rossi, Come sta? Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai“. Così l’esordio della lettera. La donna continua, dicendo che mesi fa lei e l’Ad Rai si erano incontrati a Milano con Gianmarco Mazzi. In quell’occasione si era parlato di una proiezione per mostrare un nuovo lavoro del cantante, con la promessa che il tutto sarebbe stato vagliato entro poco tempo.

Claudia Mori, la lettera aperta su Adriano Celentano: “Ci dovete dare una risposta importante“

“Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro“, ha poi continuato Claudia Mori nella sua lettera, “Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua“. Poi conclude così, chiedendo una risposta: “Vede dott. Rossi una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare“. A questo punto occorre aspettare che Rai dica la sua su cosa intende fare del progetto de il Molleggiato, e che quantomeno si spieghi con Claudia Mori se ci fossero stati dei fraintendimenti.