Celentano “Nunzio? Secco, non mi piace”, bodyshaming ad Amici 21?/ Furia Todaro e lui mostra i muscoli

Non manca anche durante il sesto serale di Amici 21 la lite tra la maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Il motivo? Sempre lui: Nunzio. Durante la prima manche, Todaro lo schiera contro Michele in un pezzo che mette in mostra la sua fisicità. Ne approfitta anzi per lanciare una stoccata alla maestra Celentano, ricordandole che, durante il pomeridiano di Amici, aveva accusato Nunzio di avere un brutto fisico.

Maria De Filippi fa anzi notare che Nunzio si è irrobustito in questi mesi, eppure la Celentano continua a trovarlo “Secco secco, mingherlino, non mi piace”, pur accordandogli “Una bella altezza” e confermando che, effettivamente, si è irrobustito.

Lite tra Alessandra Celentano e Todaro per Nunzio ad Amici 21

Todaro non accetta la critica ripetuta di Alessandra Celentano e ribatte furioso; lei replica “Se permetti vorrei avere il diritto di dire quello che mi piace e quello che non mi piace. Non devi per forza convincermi a pensare come la pensi tu!”. Intanto Nunzio, al centro dello studio, non si cura delle parole della Celentano e anzi mostra fiero i suoi muscoli prima di esibirsi in un tango. La scena è notata subito da Maria De Filippi che imita Nunzio, scatenando le risate del pubblico in studio.

