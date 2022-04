Celentano offende Peparini ad Amici 2022 “Non capisci di danza”/ Lite per Dario

Lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini ad Amici 21

Si scatena un’accesa lite nel corso del settimo serale di Amici 2022 tra la maestra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Durante la seconda manche viene infatti chiesto dalla Celentano il guanto di sfida tra Michele e Dario, allievo della Peparini, nelle ultime settimane mire di forti critiche da parte della maestra. Critiche che non mancano anche questa sera e che scatenano una lite tra le due professoresse.

In particolare, dopo aver visto l’esibizione di Dario, la Celentano commenta negativamente il ballerino, definendolo scarso e sempre uguale: “Tu fai quei movimenti e quelli sono, sei riuscito a rendere una mia coreografia una coreografia di Veronica. Purtroppo sei scarso e non vi potete mettere a paragone.”

Alessandra Celentano Vs Veronica Peparini: “Se difendi Dario non capisci di danza”

“Il mondo della danza di Michele sa dalla Svizzera all’Olanda”, ricorda ancora Alessandra Celentano ad Amici 21, svelando che il suo ballerino ha anche vinto un premio molto importante. “Il mondo della danza di Dario qual è? Il tuo non sa, il suo sa.” rincara la dose la Celentano, scatenando la reazione della Peparini. Veronica difende a spada tratta Dario, dichiarando che ha invece ballato benissimo. “Dire che questa cosa è ballata bene significa non capire di danza!” tuona la Celentano contro Veronica, spiazzata e offesa dal commento della collega. Infatti poi replica a tono: “Non te lo permetto, non ti permetto di dire che non capisco di danza! Sono arrivata a questo punto, che non capisco più di danza detto da te.”

