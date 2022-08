Celentano ricorda Piero Angela e scrive al figlio Alberto/ “La morte riguarda solo chi distrugge l’eternità”

Adriano Celentano scrive ad Alberto Angela e ricorda suo padre Piero

Anche Adriano Celentano ha voluto dare il suo ultimo saluto a Piero Angela. A pochi giorni dalla morte, il celebre cantante che su Instagram si firma ‘L’Inesistente’ ha scritto un messaggio rivolto al figlio di Piero, Alberto Angela, a cui ha riservato parole di stima e complimenti per quello che è stato il suo ultimo saluto al padre. “Ciao Alberto, le parole più belle per un ‘Grande’ come lo era tuo padre, le hai pronunciate tu: ‘Buon viaggio papà!'” ha esordito Celentano, spiegando poi il motivo di questa convinzione.

Per Adriano queste infatti sono “Parole che non hanno niente a che fare con la morte poiché riguarda solo quei debosciati che per l’ingordigia di volere tutto e subito a qualunque costo, distruggono quel tesoro di eternità che è dentro ognuno di noi fin dalla nascita, senza avere la minima idea di ciò che perdono…”.

Adriano Celentano e la riflessione sulla morte

La morte, per Adriano Celentano, riguarda insomma soltanto coloro che hanno sprecato la propria vita a desiderare “tutto e subito”, focalizzandosi su se stessi e distruggendo la possibilità di essere invece ricordati. Cosa che non riguarda affatto Piero Angela. Il celebre divulgatore scientifico è stata una parte importante della TV italiana, facendosi promotore anche della diffusione di un certo tipo di cultura e approfondimenti. Oltre che per l’aspetto lavorativo, Piero Angela rimarrà presente sempre nel cuore dei suoi cari ma anche in quelli dei telespettatori che ha accompagnato per anni.

