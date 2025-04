È una Alessandra Celentano scatenata quella che scende in campo per la quarta puntata del serale di Amici 24. La sua squadra è chiamata subito in sfida contro il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ma esce sconfitta dalla manche. Questo, però, non frena la Celentano, che anzi lancia una serie stoccate tutte rivolte alla sua nemica per eccellenza: Deborah Lettieri. Le due, d’altronde, hanno avuto più di uno scontro, soprattutto nel corso dell’ultima settimana durante la quale sono volate anche parole forti.

Così, alla prima occasione, oltre a far notare la bravura dei suoi ballerini, Celentano ha sottolineato come “Daniele non si lamenta mai, a differenza di altri”, o ancora “Volevo far notare l’abito corto indossato da Alessia e come le sta bene”. Tutte stoccate a Deborah e alla sua allieva Francesca Bosco.

Anna Pettinelli attacca Alessandra Celentano ad Amici 24: “Ma hai mangiato cianuro?”

Ma Alessandra Celentano non si è fermata qui e quando la sua squadra ha perso e tutti e tre i suoi ballerini sono stati chiamati per il possibile ballottaggio per l’eliminazione ad Amici 24, lei ha fatto notare che, così facendo, chi si troverà dopo al ballottaggio, dovrà affrontare “un ballerino molto forte”. Un guanto di sfida quello della maestra, che ha scatenato la reazione di Anna Pettinelli. “Hai mangiato pane e cianuro, ma che hai oggi?”, ha tuonato la speaker, trovando pronta la replica della maestra: “È prezzemolino lei! Anche dove non c’entra niente deve parlare!”