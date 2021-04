Celentano Vs Cuccarini ad Amici 2021: “Maestrina!”/ Lorella sbotta “Cattivo gusto…”

Anche la quarta puntata del serale di Amici 2021 non è priva di scontri tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Ancora una volta è un guanto di sfida lanciato dalla maestra di classico ad alimentare la polemica in studio. La prova verte su una performance di latino e la Celentano ‘usa’ Francesca Tocca per dimostrare le lacune di Martina rispetto alla sua allieva Serena. Dopo l’esibizione dell’allieva di Lorella Cuccarini, la Celentano parte con la sua critica: “Io sinceramente ho visto un abisso e non dovrebbe esserci un abisso! – esordisce Alessandra, e continua – Ci dovrebbe essere una piccola differenza tra un’esibizione e e un ragazzo che fa la stessa cosa. Io vedo Martina che scimmiotta Francesca”. Parole di fronte alle quali Lorella non rimane in silenzio.

Scontro tra Celentano e Cuccarini ad Amici 2021: “Fai la maestrina…”

“A parte che io non trovo di buon gusto parlare durante una sfida come questa, sinceramente. – tuona la Cuccarini rivolta alla Celentano – Io credo che tutti e due i giudizi possiamo dirli sempre dopo che entrambi i ragazzi si sono esibiti.” Alessandra però replica a tono: “Ma tu fai quello che vuoi e io faccio quello che voglio. Se devi stare qua a fare la maestrina e dire quando parlare e quando no…” La stoccata arriva dritta, tanto che è poi Maria De Filippi ad intervenire e ammonire la Celentano.

