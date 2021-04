Celentano Vs Cuccarini ad Amici 2021: “Non sei equa”/ Lei sbotta: “Sei una RC…”

Se ad Amici 2021 Rudy Zerbi punge costantemente Arisa, Alessandra Celentano fa lo stesso con Lorella Cuccarini (e viceversa!) È quanto accaduto anche nel corso del sesto serale, quando la Cuccarini ha chiamato come prova il guanto di sfida di Alessandro contro Serena. Dopo la dimostrazione di Elena D’Amario, la Celentano ha subito polemizzato con la scelta della ‘rivale’: “Io penso che questa sia sicuramente una coreografia che mette in risalto Alessandro ma mette molto in difficoltà Serena perché non è una coreografia adatta a lei. – ha dichiarato Alessandra, per poi motivare – È una coreografia molto fisica, molto energica, molto forte e Serena è un altro tipo di ballerina. Quindi la fautrice dell’equità non è assolutamente equa.” Così, polemica, ha aggiunto: “Sarebbe meglio e è più chiarino dichiararlo apertamente!”

Arisa e Lorella Cuccarini/ "Zerbi-Celentano? Ad Amici solo show, ci vogliono bene..."

Lorella Cuccarini stuzzica Alessandra Celentano: “È una RC”

Lorella Cuccarini, ascoltate le motivazioni, lancia la sua pungente battuta: “Una RC al quadrato!” RC, se ricordate la puntata del serale della scorsa settimana di Amici, è l’appellativo che Arisa ha utilizzato per Rudy Zerbi e che starebbe a significare ‘Rompi cogli*ni’, almeno secondo il coach. La Celentano ha comunque replicato con ironia alla battuta, sottolineando anzi di essere una ‘RC’ “Al quadratissimo!”

