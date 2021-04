Celentano Vs De Martino “Menomale che hai cambiato carriera”/ Gelo ad Amici, lui…

Frecciatine di fuoco al serale di Amici 2021 tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino. L’occasione è il guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini alla Celentano che vede contrapposti Tommaso e Alessandro e che vede poi trionfare quest’ultimo. Quando è il momento di dare il proprio voto, Stefano De Martino si rivolge però alla Celentano per muoverle una critica: “Maestra, la scelta di accettare sempre i guanti è molto rispettabile però chi cambia idea non è sempre il più debole. A volte, essere così fermi sui propri principi può essere invalidante, in questo caso, per i ragazzi”. Alessandra, però, sbotta e punge Stefano sul personale: “Menomale che hai fatto un’altra carriera, ti dico solo questo!” Frase che fa calare il gelo e un momento di imbarazzo in studio, anche per la stessa Maria De Filippi.

Celentano punge De Martino ad Amici 2021, lui replica a tono…

Alessandra Celentano, poi, motiva e cerca di stemperare l’ultima frase: “Non c’entra niente quello che tu hai detto, assolutamente no! Non sono d’accordo, perché queste sono le cose che fanno crescere i ragazzi, loro si devono mettere alla prova!” Stefano replica: “Il suo insegnamento non lo metto in dubbio, ma le sembra questo il momento di istruirli sotto questo punto di vista?” La Celentano ribatte: “È sempre il momento, il momento è in scena!” A questo punto De Martino, non dimenticando la stoccata, la fa a sua volta: “Comunque io ti ringrazio del tuo apprezzamento per il mio cambio di carriera, anche perché è una cosa che ci lega!” Cerca infine di stemperarla con un “Facciamo entrambi televisione” ma il messaggio è arrivato forte e chiaro!

