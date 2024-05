Celeste e Clementina Collovati, chi sono le figlie di Fulvio e Caterina Collovati/ Lontane dai riflettori…

Celeste e Clementina Collovati, chi sono le figlie di Fulvio Collovati

Fulvio Collovati, oltre ad essere uno dei grandi simboli del calcio italiano ed eroe della Nazionale Italiana ai Mondiali di Spagna nel 1982, nel privato è anche un affettuoso marito e padre. L’ex calciatore ha sempre mantenuto riservatezza sulla propria vita privata ma, in alcune occasioni, ha parlato dell’amore per la moglie Caterina Collovati che dura ormai da circa 40 anni. Lei è una giornalista, conduttrice e opinionista tv e spesso sono apparsi, in coppia, in alcune partecipazioni a salotti televisivi.

Eleonora Albrecht, chi è la moglie di Flavio Parenti/ Dalla moda alla recitazione: l'incontro sul set

Ma Fulvio è anche padre di due splendide figlie, nate dall’amore per Caterina: si chiamano Celeste e Clementina Collovati e sono nate rispettivamente nel 1984 e nel 1994. Entrambe sono molto riservate e poco avvezze ai riflettori dello spettacolo, dunque di loro non sono disponibili molte informazioni. Sappiamo però, come riporta il Corriere della Sera, che l’ex campione spesso condivide scatti sui social con Clementina, la quale si è laureata alla Bocconi e sogna di diventare una manager dell’informatica.

Petit eliminato nella semifinale di Amici 2024?/ "Ho paura di non riuscire a..."

Celeste e Clementina Collovati: “Più facile litigare con mamma che con papà“

Celeste e Clementina Collovati solo in alcune rare eccezioni si sono mostrate in pubblico. Le figlie di Caterina e Fulvio Collovati sono apparse in tv nel 2021, ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live assieme ai genitori, dove hanno parlato dei rapporti in famiglia: “È molto più facile litigare con mamma che con papà, mamma ha sempre da ridire, dal mettere a posto la camera a come ti sei truccata e vestita. Lei porta avanti le sue ragioni come lo fa davanti le telecamere anche nella vita di tutti i giorni”.

Trevignano, le chat tra Gisella e l'ex frate Scozzaro/ Messaggi della Madonna "corretti" e inviati in pdf...

L’ex campione, circondato in famiglia da sole donne, aveva così scherzato sul clima familiare: “Quando sono tutte e tre insieme sono insopportabili, preferisco uscire di casa, ma come fai a parlare con loro?”. Le figlie avevano poi parlato del tema gelosia in famiglia, dichiarando: “Chi è più geloso? Molto di più papà, lui è sempre stato il più attento alle uscite, ai fidanzati. Ma tra loro non sono gelosi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA