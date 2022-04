Celeste e Giuseppe, coppia Ultima fermata/ Lui: “se esco senza di lei, cambio vita”

Celeste e Giuseppe formano una delle coppie protagoniste dell’ultima puntata di Ultima fermata, il programma ideato da Maria De Filippi che ha segnato il ritorno a Mediaset di Simona Ventura. Questa settimana tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Celeste e Giuseppe che hanno deciso di partecipare al programma dei sentimenti per dare un’ultima possibilità alla loro storia d’amore. Ultima fermata, infatti, rappresenta per entrambi l’ultima chanche per capire se la loro lunga ed importante storia d’amore possa andare avanti o se ci sia qualcosa di irrecuperabile. Il problema tra i due è l’insicurezza di Celesta che, dopo il tradimento del fidanzato, non sa più cosa fare. Proprio la ragazza nel video di presentazione appare in lacrime con gli altri compagni d’avventura che la confortano e rassicurano.

Ultima fermata, 4a puntata/ Diretta e coppie: Giuseppe e Celeste, Marco e Valentina…

Per tutti non c’è alcun dubbio: Giuseppe, nonostante il tradimento, tornerà tra le sue braccia. “Non lo so, non so che sta facendo lui. – il coglione sto facendo” – dice in lacrime Celeste, mentre Giuseppe ascolta dalla sua camera le confessioni della fidanzata.

Celeste e Giuseppe divisi da un tradimento a Ultima Fermata

Celeste e Giuseppe sono una delle coppie di Ultima Fermata. Per i due è arrivata la resa dei conti dopo che la ragazza ha scoperto il tradimento del fidanzato. Lei è molto fragile e insicura sul futuro della loro coppia, visto che non sa se perdonare o meno il tradimento del compagno. Dal canto suo Giuseppe reagisce molto male alle parole di Celeste: “il coglione sto facendo. Sono il pagliaccio, a sto giro se decido di andarmene senza di lei, io cambio proprio vita”.

Manuel e Lucia, coppia Ultima fermata/ Lei dice "no" al matrimonio

La coppia sembra davvero arrivata ad un bivio. Cosa decideranno di fare? E soprattutto durante il confronto finale decideranno di uscire dal programma separati oppure di proseguire la propria storia d’amore? Per scoprirlo non resta che seguire l’ultima puntata di Ultima Fermata!

LEGGI ANCHE:

Romina, compagna di Mario Biondi/ Dopo due matrimoni l'artista ha ritrovato l'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA