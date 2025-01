Alessandro Haber e il rapporto con sua figlia Celeste: “A papà ho raccontato la mia ‘prima volta’…”

Il salotto de La Volta Buona con Caterina Balivo ha accolto oggi un attore immenso, un volto più che apprezzato del panorama artistico italiano: Alessandro Haber. Con l’attore, anche sua figlia Celeste che nel frattempo, ancora giovanissima, insegue il medesimo sogno della recitazione. Nello studio di Rai Uno è stata proprio lei a prendersi la scena con innumerevoli aneddoti volti a descrivere il rapporto viscerale con il suo papà, partendo dalla semplicità di alcuni aspetti della vita quotidiana.

“Il mio papà è una persona moderna, molto alla mano; non mi ha mai fatto pressioni e poi non è geloso. Mi ha sempre stimolata, mi sono fidanzata per la prima volta a 17 anni”. Inizia così Celeste, figlia di Alessandro Haber nel corso dell’intervista a La Volta Buona, parole confermate anche dal papà: “Con Celeste sono stato libero sotto questo punto di vista, l’amore è importante nella vita…”. La giovane attrice quindi prosegue: “Quando ho fatto l’amore per la prima volta è stato il primo al quale l’ho raccontato, se ero in imbarazzo? No, perchè fin da piccola abbiamo sempre parlato e lui è sempre stato molto aperto sul tema; mi ha sempre abituata alla modernità”.

Celeste – figlia di Alessandro Haber – ha poi spiegato come sempre il papà sia stato fondamentale per lo stimolo nel seguire la passione per la recitazione, al netto delle paure che giustamente accompagnano il sogno. Ultimamente mi manca un po’ il coraggio, la grinta che vedo in lui; ho paura di sbagliare, mi sento quasi sempre in difetto. Mia mamma? Mi sostiene, qualsiasi cosa mi sostiene, anche quando da piccola dicevo che volevo fare l’addestratrice di delfini”:

Molto toccante il racconto di Celeste – figlia di Alessandro Haber – a proposito di un periodo buio vissuto in adolescenza dove non riusciva ad accettare il proprio corpo. “Da adolescente non mi piacevo, avevo quei chili in più e anche le persone spesso ti fanno notare questi aspetti. Sono stata un po’ male, quindi sono dimagrita; prima stando male e poi in maniera sana, ho rischiato… Sono stata anche 3 settimane senza mangiare, non ci riuscivo. Ho avuto paura perchè si sentono tante cose, ho capito che così non potevo andare avanti e così pian piano ho inserito del cibo sano. Ora finalmente sto bene”.