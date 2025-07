Morto Celeste Pin, ex calciatore Fiorentina: ipotesi suicidio tra le cause del decesso, indagini in corso. Il corpo è stato trovato in casa

Choc a Firenze, dove l’ex calciatore Celeste Pin è stato trovato morto. Riguardo le possibili cause del decesso, è stata avanzata l’ipotesi del suicidio, anche se ci sono comunque delle indagini in corso per fare chiarezza sull’accaduto, anche perché non è stato individuato alcun biglietto di addio.

La polizia sta cercando di ricostruire le ultime ore dell’ex difensore, che era molto legato alla Fiorentina, squadra in cui ha militato per molti anni. Un parente, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha lanciato l’allarme, quindi sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti nella sua abitazione in zona Careggi, a Firenze. Così è stata fatta la tragica scoperta.

La Fiorentina ha provveduto a pubblicare un messaggio di cordoglio sui social, esprimendo vicinanza alla famiglia, ma in lutto è tutto il mondo del calcio. Celeste Pin nella sua carriera, dopo l’esordio nel Perugia, aveva vestito anche le maglie di Verona e Siena, dove poi ha chiuso la sua carriera.

Dopo l’addio al mondo del calcio, era rimasto in questo mondo, ma nelle vesti di dirigente, lavorando con i settori giovanili, e come commentatore sportivo, ma si occupava anche di immobiliare.

MORTO CELESTE PIN, IL CORDOGLIO DELLA FIORENTINA

Tanti i messaggi di cordoglio sui social dopo la notizia della morte di Celeste Pin, che aveva 64 anni. Come quello della Fiorentina, di cui è stato una bandiera. Ci aveva giocato nove stagioni e aveva preso parte alla finale di Coppa Uefa nella stagione ’89-90 persa contro la Juventus. D’altra parte, vantava anche 12 presenze con l’Italia Under 21e una medaglia di bronzo nell’Europeo di categoria dell’84.

Ora la famiglia viola – rappresentata dal Presidente Commisso e da sua moglie, dai dirigenti Alessandro Ferrari e Daniele Pradè, insieme all’allenatore Stefano Pioli e tutti i tifosi – si uniscono al dolore della famiglia dell’ex difensore (a cui ci uniamo anche noi de IlSussidiario.net), esprimendo le condoglianze per la sua morte.

Nel post con cui lo ricordano e omaggio evidenziano anche il legame di Pin con il mondo viola, rimarcando il fatto che l’ex calciatore aveva espresso la sua vicinanza e il suo sostegno al club fiorentino sia in pubblico sia in privato, di cui farà per sempre parte.