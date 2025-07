La morte di Celeste Pin non convince le due ex moglie del calciatore della Fiorentina: non credono al suicidio, cosa può essere successo?

La seconda moglie di Celeste Pin, Gloria Medina, non crede al suicidio dell’ex difensore della Fiorentina. L’ex calciatore è stato rinvenuto senza vita nel suo appartamento esattamente una settimana fa, martedì 22 luglio 2025, e la tesi della donna va ad aggiungersi alla richiesta di ulteriori indagini da parte della prima moglie di Celeste Pin, Elena Fabbri.

Gloria Medina, parlando con il quotidiano La Nazione si dice d’accordo nella richiesta di ulteriori indagini per approfondire la morte dell’ex Viola ma nel contempo chiede massimo riserbo per la propria vita privata, spiegando che il suo rapporto con Pin è sempre stato gestito lontano dai riflettori. Per Gloria Medina “non è giusto vi siano intromissioni fuori luogo”, spiegando che così facendo si rischia solo di danneggiare l’immagine di un giocatore che è amatissimo da Firenze “ed è così che lo si deve ricordare”. La signora Medina ha spiegato di aver sentito anche negli ultimi giorni prima della morte il suo ex “Ma non aveva dato alcun segnale”, ed è per questo che non crede alla tesi del suicidio: “Voglio sapere la verità”, aggiunge.

CELESTE PIN, LA VACANZA CON GLI AMICI POI LA TELEFONATA SOSPETTA

Celeste Pin soffriva di depressione ma di recente sembrava stesse attraversando un buon momento: “Era stato in vacanza con degli amici”, ha raccontato ancora la seconda moglie prima che la situazione degenerasse completamente. Il sabato prima di morire Celeste Pin si era recato a fare la spesa, come testimoniato dallo scontrino, poi poche ore prima di morire, forse lunedì se non addirittura martedì, avrebbe dovuto incontrare qualcuno per lavoro, e non è da escludere che quell’incontro fosse legato ad una telefonata “un po’ sospetta”.

Lunedì, prima dell’estremo gesto, Celeste Pin ha mandato un messaggio molto toccante alla figlia Gloria, poi è sparito. Il corpo è stato rinvenuto da Elena Fabbri, la prima moglie dell’ex calciatore, dopo che la collaboratrice domestica non riusciva a mettersi in contatto con lui: quando è arrivata in casa di Pin assieme a uno dei figli, ha trovato la porta aperta e appunto il corpo senza vita dell’ex marito. Sulla vicenda è stata aperta una indagine e molto si capirà dall’autopsia, che stabilirà l’esatta causa di morte.

CELESTE PIN, OGGI SCATTERA’ L’AUTOPSIA, E LO SMARTPHONE…

Fondamentale sarà anche controllare lo smartphone di Celeste Pin, per capire gli ultimi contatti e soprattutto questa famosa telefonata che l’avrebbe rabbuiato, di modo da comprendere se eventualmente vi siano gli estremi per l’istigazione al suicidio, come pensa anche Elena Fabbri, madre di due figli della vittima 64enne. “Non mi torna nulla”, aggiunge lei, spiegando che le ultime ore non sembrano compatibili con un suicidio, per lo meno non con un gesto volontario.

Per questo gli inquirenti sono alla ricerca di qualsiasi indizio utile che possa eventualmente scrivere un finale diverso per questa storia. Le prossime ore potrebbero essere molto importanti visto che l’esame autoptico scatterà oggi e nel contempo potrebbero essere disposte indagini sull’attività lavorativa della vittima, che lavorava da anni nel mercato immobiliare. “Perchè togliersi la vita in quel modo così plateale?” si domanda giustamente Elena Fabbri, ricordando che Celeste Pin teneva tanto alla sua immagine e una fine del genere l’avrebbe “macchiata” per sempre. L’ex calciatore era al lavoro per trovare un’abitazione a Stefano Pioli, neo-allenatore della Viola: una vicenda che proprio non sembra essere chiara, speriamo si possa trovare la verità.