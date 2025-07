Celeste Pin, famiglia e vita privata dell'ex calciatore della Fiorentina morto oggi all'età di 64 anni: la moglie Gloria, sposata nel 2018, e i figli

È morto Celeste Pin: la carriera dell’ex calciatore della Fiorentina

Un grave lutto ha travolto il mondo del calcio e soprattutto la storia della Fiorentina, squadra nella quale ha militato per diverso tempo tra gli anni ’80 e ’90 diventandone una bandiera indimenticata da tutti. È morto a 64 anni Celeste Pin, ex difensore dei Viola: la notizia è arrivata nella giornata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita presso la sua abitazione di Firenze, sopra le colline di Careggi; al momento ci sono comunque delle indagini in corso per fare ulteriore chiarezza sull’accaduto.

Celeste Pin è stato un calciatore ricordato da tutti: nato nel 1961 a San Martino di Colle Umberto, in provincia di Treviso, ha debuttato nel mondo del pallone con la maglia del Perugia. È però con la Fiorentina che raggiunge l’apice della sua carriera, giocando per diversi anni con la maglia viola, per poi passare al Verona e infine al Siena, oltre ad una breve esperienza nella Nazionale italiana U-21.

Oltre alla carriera da calciatore, è diventato anche dirigente sportivo sin dalla fine degli anni ’90 per società locali toscane.

Celeste Pin e la vita privata: la moglie Gloria e i figli

Una lunga carriera nel mondo del calcio, quella di Celeste Pin, che ha sempre viaggiato di pari passo con una vita privata e familiare a sua volta piuttosto riservata. Sono infatti pochissime le informazioni in merito alla famiglia dell’ex calciatore della Fiorentina, che ha sempre preferito far parlare la sua carriera piuttosto che accendere su di sé i riflettori della cronaca rosa.

Stando alle poche informazioni reperibili, sappiamo che Celeste Pin ha una moglie di nome Gloria, con la quale è convolato a nozze dopo un lungo fidanzamento: il matrimonio, come riportarono le testate locali, si è svolto nel giugno 2018 presso Palazzo Vecchio a Firenze. Inoltre, sempre nel merito della vita privata e familiare, sappiamo che ha 3 figli.

