Celiachia, malattia di Jessica Selassié/ Spesso Discriminata dagli altri concorrenti

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 molti concorrenti hanno delle diatribe a causa del cibo, tra chi a detta di molti mangia il cibo degli altri e chi “ruba” il cibo destinato a pochi concorrenti della casa, come il cibo destinato a Jessica Selassié che ha scoperto da poco tempo di essere celiaca.

La principessa ha ammesso di aver scoperto la sua malattia qualche anno fa le aveva causato diversi scompensi di peso confessando come dopo aver escluso il glutine la sua vita sia molto migliorata ritrovando il suo peso forma. La malattia di Jessica, secondo alcuni spettatori è stata discriminata alcune volte all’interno della casa da parte di altri concorrenti che si sono dimostrati poco inclini ad accettare la sua malattia anche da parte della redazione che avrebbe lasciato la ragazza senza la calza della Befana dopo averla consegnata a tutti gli altri concorrenti della casa.

Jessica Selassié, la malattia che le rende difficile la vita in Casa

La malattia di Jessica Selassié la porta spesso ad essere presente in cucina a preparare il suo cibo, diverso da quello degli altri concorrenti e per evitare la contaminazione dal glutine dei suoi pasti. La celiachia di Jessica Selassiè impedisce spesso alla ragazza di partecipare alle attività organizzate dalla casa, come durante la serata di San Valentino in cui i concorrenti, divisi in coppie, avrebbero dovuto mangiare 10 Mikado nel minor tempo possibile e la principessa non ha potuto partecipare al gioco lasciando Nathaly Caldonazzo a giocare in coppia con Barù.

La celiachia di Jessica Selassié ha portato la ragazza anche a litigare con alcuni suoi amici, come Sophie Codegoni, che in preda ad un attacco di fame ha mangiato tutti i biscotti senza glutine della principessa. Jessica Selassié ha accusato la sua coinquilina di averle finito tutti i biscotti nonostante lei avesse potuto mangiare quelli destinati a tutti gli altri concorrenti.



