Celiferi invadono la Sardegna/ Distrutte campagne in provincia di Nuoro

Problema cavallette in Sardegna. Migliaia di celiferi stanno divorando i raccolti delle campagne, soprattutto in provincia di Nuoro. Come spiega La Stampa, numerose campagne sarde, da Noragugume a Bolotana fino alla Barbagia di Nuoro, sono devastate dall’invasione di animali. Secondo Coldiretti, il fenomeno riguarda 25 mila ettari di terreni in Sardegna. Le locuste stanno distruggendo raccolti interi, mandando all’aria investimenti e lavoro.

La Coldiretti ha spiegato: “Le cavallette essendo colpiscono non solo le coltivazioni in campo, ma anche orti e giardini provocando una vera catastrofe biologica che sta mettendo in ginocchio centinaia di aziende, ma anche allevamenti che in pochi giorni vedono sparire il foraggio necessario per gli alimenti costringendoli a ulteriori spese per l’acquisto del mangime”. Come risolvere il problema dell’invasione di celiferi in Sardegna? Gli imprenditori agricoli stanno pensando al possibile impiego di predatori naturali, come gli uccelli, che potrebbero decimare le locuste.

Celiferi invadono la Sardegna: la Regione studia la soluzione

Un’altra soluzione, spiega La Stampa, potrebbe essere la lavorazione dei terreni superficiale che porterebbe alla distruzione di una grande parte delle uova dei celiferi. Gli esperti stanno inoltre studiando il possibile l’impiego di specifici spray anti-cavallette. Tali prodotti si nutrono delle uova e di particolari funghi che attaccano le larve. Potrebbe scendere in campo anche la tecnologia: si studia un’app per segnalare la presenza delle locuste nei campi. La situazione potrebbe peggiorare l’arrivo del caldo. Sembra infatti che con l’aumento delle temperature aumenterà la “schiusura” delle uova e dunque il numero delle cavallette. Pare proprio che a favorire l’arrivo degli animali sia stato proprio un 2022 caratterizzato da un inverno mite con temperature superiori di 0,5 gradi rispetto alla media. La Regione sta lavorando con una task force composta inoltre da mezzi della Provincia e di una società privata, in modo da provare a bloccare l’emergenza.

La Giunta Regionale ha stanziato due milioni di euro per aiutare gli imprenditori devastati dal problema celiferi. “L’invasione delle cavallette ha devastato le campagne del Nuorese mettendo in ginocchio diverse aziende. Gli indennizzi sono indispensabili per consentire agli agricoltori danneggiati di far fronte a una forte diminuzione del loro reddito, garantendo un sostegno concreto di fronte a un’emergenza che si è sommata alle difficoltà degli ultimi anni” ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas. Gli indennizzi arriveranno in base alla perdita del reddito.











