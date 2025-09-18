Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è amatissima dal popolo social dove, però, della bambina non vengono più pubblicate storie.

Celine Blue è la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e ha compiuto due anni lo scorso maggio ricevendo gli auguri dei followers dei genitori. Pur essendo piccolissima, Celine Blue è conosciutissima dal popolo del web che ha visto nascere l’amore, oggi finito, tra i genitori che si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la gravidanza ma anche dopo la nascita di Celine Blue, la Codegoni e Basciano hanno sempre condiviso contenuti con la loro bambina sui social mostrando la prima pappa, i primi passi ma anche il primo giorno di scuola.

Tante i contenuti che hanno reso Celine Blue amatissima dagli utenti di Instagram che, improvvisamente, non hanno più potuto vedere la crescita della bambina esattamente come accaduto con Leone e Vittoria, i figli di Fedez e Chiara Ferragni.

Celine Blue: perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non pubblicano contenuti sui social

Tutto è cambiato dopo la fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo l’accusa di stalking di Sophie Codegoni nei confronti di Alessandro Basciano, il tribunale ha vietato di postare qualsiasi contenuto riguardante la figlia minore sui social media. Sia la Codegoni che Basciano hanno così smesso di pubblicare foto e video in cui si vede la piccola Celine Blue.

Sophie, tuttavia, in qualche occasione, fa ascoltare la voce della sua bambina che, dopo aver compiuto i due anni, parla sempre di più quando giocano insieme. In alcune storie di qualche giorno fa, inoltre, Sophie ha annunciato anche di essere riuscita a togliere il pannolino a Celine Blue che è la primogenita di Sophie e la secondogenita di Basciano che ha anche un altro figlio nato da una precedente relazione.