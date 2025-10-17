Tutto quello che c'è da sapere su Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è finita in malo modo ma da quell’amore è nata la piccola Celine Blue il cui arrivo ha riempito il cuore dei genitori che, durante il periodo in cui stavano insieme, hanno sempre condiviso sui social foto e video della loro bambina. Celine Blue è nata il 12 maggio 2023 e quel giorno ha cambiato per sempre la vita di Sophie Codegoni che per la sua bambina ha scelto un nome che è anche un portafortuna.

Il nome Celine deriva dal latino dal latino “caelum, caelestis” ossia “del cielo”. E’ un nome diffuso soprattutto in Francia mentre il corrispettivo italiano è Celeste e rimanda a una personalità gioiosa, allegra e sognatrice. Nel nome, tuttavia, c’è anche un richiamo al cielo ed è per questo che Basciano e la Codegoni hanno affiancato al primo nome Blue che rimanda proprio alla tonalità del cielo, ma anche del mare. Due nomi che rispecchiano la personalità della piccola che, dai video pubblicati tempo fa dai genitori ma anche dai racconti che fa oggi mamma Sophie è davvero una bambina allegra, divertente e con tanta voglia di giocare e scoprire.

Celine Blue e il ricovero in ospedale: la paura di mamma Sophie Codegoni

Celine Blue sta crescendo a vista d’occhio e interagisce sempre di più con mamma Sophie Codegoni che, pur non mostrando il suo viso, pubblica in diverse occasioni video in cui fa ascoltare la voce della sua bambina. Celine, oggi, frequenta l’asilo dove si diverte e gioca con i bambini della sua età permettendo alla Codegoni di potersi dedicare al lavoro con più tranquillità. Tuttavia, nel 2024, mentre Sophie era fuori per lavoro, la piccola è stata ricoverata in ospedale per delle convulsioni febbrili facendo vivere alla mamma delle ore di angoscia.

“Ho preso il primo volo, ho abbandonato tutto perché la paura era tanta. Ho passato due giorni con lei in ospedale. Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente che cosa fossero. Però a quanto pare è una cosa molto comune, ci sono bambini che sono predisposti, altri meno e Celine lo è, potrebbero non tornarle mai più” – aveva raccontato Sophie sui social spiegando di trovarsi a Parigi in quegli istanti. “Ti prende un po’ di ansia perché non te lo aspetti, adesso sto scaricando la tensione. L’unica cosa è stata il fatto di essere lontana da lei, mi sono sentita in colpa. Nello stesso tempo, ero sollevata perché con lei c’era mia mamma, che ha sicuramente tanta esperienza. Non sei stata brava come lei a gestire tutto”.