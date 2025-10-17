Come sta la cantante Celine Dion? Gli ultimi aggiornamenti e la smentita a proposito dell’Eurovision: non si sarebbe mai dovuta esibire

Una delle grandi star che è amata da ogni generazione di fan per via della sua voce e della gentilezza e del modo di fare in generale è senza dubbio Celine Dion. Una carriera invidiabile eppure nella sua vita privata vive un inferno da quando le è stata diagnosticata una malattia in particolare che è conosciuta con l’abbreviazione SPR: Stiff Person Syndrome (in italiano sindrome della persona rigida).

Una malattia rara che coinvolge il sistema nervoso centrale. E cosa comporta? Rigidità, spasmi e una pseudoipertrofia muscolare. Purtroppo tutto ciò ha inciso molto sulla sua carriera anche perché ha interessato i muscoli della gola e si sa che per qualsiasi cantante essa è fondamentale per poter esprimere la propria arte.

Celine Dion come sta oggi? Gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute

Durante l’ultimo Eurovision Song Contest dove Lucio Corsi si è piazzato molto bene a un certo punto è circolata quella che è stata una fake news ovvero la presenza di Celine Dion sul palco. Peccato che poi c’abbia pensato il team dell’artista a smentire tutto quanto dicendo che lei non ha mai pianificato di partecipare ed esibirsi a Basilea durante l’evento musicale seguito in tutto il mondo.

Ma adesso come sta la cantante canadese? Non si hanno informazioni sulle sue condizioni di salute perché non sono usciti dei bollettini medici ufficiali. Si spera che possa tornare a cantare molto presto perché i suoi fan non fanno altro che aspettarla. L’ultima sua apparizione risale ai Giochi Olimpici dello scorso anno a Parigi dove ha cantato Hymne à l’Amour di Edith Piaf.

