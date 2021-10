Céline Dion/ “Forti spasmi muscolari”: salute cantante preoccupa, concerti rinviati

Sono giorni di preoccupazione per lo stato di salute della cantante canadese Céline Dion, costretta nelle scorse ore a comunicare il forfait per le prossime date dei concerti che avrebbero visto la performer di “My hearth will go on” in giro per l’America e non solo. L’entourage della Dion ha infatti comunicato che la 53enne ha sofferto nell’ultimo periodo di alcuni “spasmi muscolari” che ne hanno compromesso la salute, dolori tanto forti da non rendere possibile l’esibizione sul palco che migliaia di fan della cantante attendevano da mesi.

GIULIA SOL È ANNA TATANGELO/ Trasformazione fallita, ma...

“Ho il cuore spezzato da questa decisione”, ha spiegato la diretta interessata, diventata famosissima nel mondo con la ballata The power of love. Non sono state date per il recupero dei concerti rinviati, ma dall’entourage sono comunque arrivate le indicazioni per richiedere eventuale rimborso dei tagliandi acquistati. Le date interessate al rinvio sono quelle dal 5 al 20 novembre e dal 19 gennaio al 5 febbraio, tutte previste a Las Vegas.

Celine Dion / Morta la madre Teresa: "Ha aspettato che fossimo insieme prima di..."

Paura per Céline Dion, le sue parole

La stessa Céline Dion, pubblicando sui social il comunicato che annuncia l’annullamento delle date del concerto, si è detta costernata per la decisione drastica presa: “La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi, e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile. Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio: voglio superare tutto questo il prima possibile”.

Negli ultimi anni le luci dei riflettori sono state spesso puntate sullo stato di salute della cantante classe ’68 nata a Charlemagne. Dopo la morte del marito René Angélil, stroncato nel 2016 da un cancro alla gola, la stessa Céline ha dovuto affrontare voci ricorrenti sulle proprie condizioni, con un dimagrimento tanto rapido quanto clamoroso che aveva fatto temere il peggio nel 2019. Più volte sono state smentite ipotesi circa malattie, ma le ultime notizie tengono col fiato sospeso tutti i suoi fan.

Celine Dion, morta a 92 anni mamma Therese/ Aveva lanciato la figlia a 12 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA