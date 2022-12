Celine Dion “Ho un raro disturbo neurologico”/ Tour cancellato “Devo curarmi, spero…”

I fan di Celine Dion speravano in un suo imminente ritorno sul palco, invece l’artista ha deciso di cancellare il suo tour estivo a causa di un raro disturbo neurologico. La cantante deve, quindi, concentrarsi sulla sua salute. Da tempo malata, Celine Dion aveva già rinviato la sua residency a Las Vegas, ora però è costretta a rinviare anche i futuri concerti europei. Il triste annuncio è stato diffuso questa mattina con un post e un video su Facebook, con cui ha spiegato di essere costretta a causa della sindrome della persona rigida a cancellare otto concerti previsti per l’estate 2023 in Europa, tra cui lo show al Lucca Summer Festival, che era stato riprogrammato per il prossimo 15 luglio dopo i rinvii legati alla pandemia Covid.

Celine Dion aveva completato le prime 52 tappe del Courage World Tour in Nord America prima dio interromperlo nel marzo 2020 per la pandemia. Poi sono subentrati i problemi di salute. Nell’ottobre 2021, infatti, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche ha rinviato la residency al Resort World di Las Vegas. Da allora l’artista si è sottoposta a diverse cure.

L’ANNUNCIO DI CELINE DION VIA SOCIAL

Celine Dion è affetta da sindrome della persona rigida, per la quale si è dovuta sottoporre a cure per riprendersi dagli spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi. Il team medico che l’assiste continua a valutare la situazione e a trattare la malattia. “Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa“, ha dichiarato lei via social. Celine Dion ha ammesso di essere affetta da “un raro disturbo neurologico” per il quale deve continuare a curarsi. “Mi manca vedervi tutti… essere sul palco… esibirmi per voi. Do sempre il 100 per cento quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso“. L’obiettivo di Celine Dion è continuare a curarsi per provare a tornare sul palco e dai suoi fan. “Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione“, ha infatti aggiunto l’artista, a cui non possono che andare i migliori auguri nella speranza che possa esaudire il desiderio di tornare ad esibirsi.

