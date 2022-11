Céline Dion sta per tornare sul palco?/ “Sono ancora sotto trattamento, ma…”

Céline Dion ha rimandato più volte il proprio ritorno sul palco a causa di problemi di salute, ma un nuovo messaggio sui suoi social sembra rassicurare i suoi fan. “Ci vediamo al cinema” ha scritto la cantante sui propri profili Instagram e Twitter dopo essere rimasta in silenzio per diversi mesi. Céline Dion sarà infatti protagonista di un lungometraggio, a segnare il suo ritorno sul palco e un migliore benessere. Nel film, la cantante intrepreterà la parte di se stessa.

ALINE - LA VOCE DELL'AMORE/ La vita di Céline Dion con un tocco di originalità

Secondo alcune fonti citate dal quotidiano Le Parisien le scene sarebbero state girate a Londra nel 2020 oppure addirittura prima. Céline Dion però non si sarebbe spostata dalla sua residenza a Las Vegas, come ha riferito una fonte vicina alla cantante. La colonna sonora del lungometraggio sarebbe invece stata registrata recentemente dalla star, forse un segnale positivo che potrebbe segnare il ritorno di Céline Dion nel mondo della musica e dello spettacolo. I suoi fan attendono con pazienza il suo ritorno sul palco, dopo che il suo tour mondiale è stato più volte rimandato di mese in mese. In programma nel 2020, alla base dei continui cambi di data non c’è stata soltanto la pandemia.

Celine Dion sta male: cancellato tour America/ "Spasmi muscolari seri e persistenti"

Céline Dion, “voglio essere me stessa al 100% per tornare sul palco”

Il tour mondiale di Céline Dion avrebbe dovuto iniziare nel 2020 ma aveva subìto un primo stop per via del coronavirus, slittando al 2021. L’anno successivo, però, i problemi di salute della cantante l’avevano costretta a rimandare ancora il suo ritorno sul palco al 2022. Come riferisce Le Parisien, i fan potranno finalmente assistere alla sua esibizione all’inizio del 2023 e il ritorno al cinema sembra far ben sperare che questa volta non ci siano ulteriori ostacoli. A Parigi sono in programma sei concerti, già sold out, nel mese di settembre 2023.

Céline Dion, malattia preoccupa/ Indiscrezioni: "Dolori la paralizzano, non cammina"

“Sto facendo del mio meglio per rimettermi in forma il prima possibile” aveva dichiarato la cantante in un video risalente ad aprile scorso, quando era stata costretta ad annunciare un ulteriore rinvio. All’epoca, si vociferava che Céline Dion soffrisse di problemi digestivi che le provocavano spasmi muscolari e anche la perdita di peso. I famigliari e le persone a lei vicine avevano affermato che i suoi problemi di salute non avevano alcuna correlazione con l’anoressia. “I miei medici mi seguono e sono ancora sotto trattamento – aveva spiegato Céline Dion sui social in primavera – ma ho ancora degli spasmi muscolari”. E aveva annunciato l’intenzione di “essere in piena forma, in piena salute per poter dare il 100% di me stessa sul palco”. Secondo Le Parisien, il suo entourage ha affermato che la cantante “è sulla strada giusta, si sta riprendendo. E se ha registrato una canzone per il suo film, è perché è felice della sua voce”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA