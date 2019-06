Céline Mambour/ L’ex moglie di Walter Nudo: “Amore infinito”

Celine Mambour non è tornata con Walter Nudo dopo il recente riavvicinamento…

Walter Nudo all’epoca della sua partecipazione al GF Vip, risolta poi in vittoria, l’attore ha ricevuto un importante sostegno dall’ex moglie e sembrava che i due potessero riprendere quota in seguito alla frattura. Cosa che invece non c’è stata, anche se i due hanno avuto modo di rivedersi non appena l’artista ha vinto il reality. Tanto che già lo scorso gennaio inizia a spuntare qualche voce che vede l’artista al fianco di una misteriosa fidanzata, nonostante le tante dichiarazioni di Nudo durante l’esperienza gieffina sulla volontà di preferire l’astinenza ad un amore fugace. Dal bacio con Valeria Marini, che secondo Giulia Salemi avrebbe potuto spingere i due ad intraprendere una relazione, fino ad un flirt con la modella Natalia Bush, con cui è stato paparazzato dal settimanale Chi ed in seguito smentito dal diretto interessato. Nessuna parola invece da parte di Celine Mambour o sulla stessa da Nudo, un silenzio che appare strano visto che sui social dell’ex moglie compaiono ancora due post che li vede insieme. Il primo riguarda una foto in spiaggia, i due felici e innamorati e legati ad un momento indimenticabile che lei cita fra gli hashtag. Il secondo li vede a bordo macchina, sullo sfondo un paesaggio deserto, mentre le parole della Mambour citano uno dei messaggi di Madre Teresa di Calcutta, volto ad incoraggiare chiunque cerchi di realizzare i propri obbiettivi e superare tanti ostacoli. Nessuno dei due interventi social, che risalgono comunque alla partecipazione di Walter nel reality, sembra aver dato il via ad un ritorno di fiamma per l’ex coppia.

Celine Mambour: “amore infinito” con Walter Nudo

Il nome di Celine Mambour è ritornato fra i pensieri di Walter Nudo anche durante il recente malore subito lo scorso aprile. Non è un mistero: l’attore ha accennato a quel grande amore condiviso anche prima della vittoria al GF Vip. Lo ha rivelato inoltre durante la recente ospitata a Verissimo di fine maggio, quando ha ribadito che il matrimonio fra i due sarebbe naufragato per via di molti eventi. “La allontanavo perché non potevo renderla madre“, ha sottolineato nella lunga intervista confessando di amarla ancora. A quasi due anni dalla frattura, la Mambour ha scelto di non parlare di quanto potrebbe aver accaduto fra i due negli ultimi mesi. D’altronde lo stesso attore ha dichiarato di recente le sue intenzioni: “Non iniziare un nuovo rapporto se prima non ti ripulisci“. Parole che potrebbero indicare sia la volontà di superare gli attriti avvenuti con l’ex moglie sia la possibilità di poter voltare del tutto pagina e trovare una nuova compagna. “Amore infinito” ha invece sempre scritto la Mambour fra gli hashtag negli ultimi post dedicati a Walter Nudo, entrambi pubblicati durante il periodo del Gf Vip. Sono state proprio queste parole a far sperare i fan di un possibile ritorno di fiamma fra i due, ipotesi non del tutto tramontata nonostante l’argomento non sia ritornato di recente al centro dell’attenzione dei settimanali di gossip.

