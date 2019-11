Cellino su Balotelli battuta choc/ “È nero, ma sta lavorando per schiarirsi”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha stupito tutti con una battuta choc su Mario Balotelli. Parole che in un periodo di odio come questo potrebbero essere male interpretate e scivolone inatteso da un uomo dalla grande sensibilità quale il patron delle rondinelle. Il dirigente è stato fermato dai giornalisti a margine dell’assemblea Lega di Serie A tenuta in via Rosselli: “Cosa succede a Mario Balotelli? È nero, sta lavorando per schiarirsi ma ha moltissime difficoltà“. Parole che ovviamente non miravano ad offendere la pelle scura del calciatore, ma che si sono rivelate un clamoroso autogol soprattutto considerando il clima di malcontento percepito nell’ultimo mese nei gesti di SuperMario. Come quel pallone gettato in curva a Bergamo dopo gli ennesimi ululati senza senso rivolti nei suoi confronti.

Cellino su Balotelli battuta choc, momento critico per il Brescia

Massimo Cellino, forse, pensava di stemperare gli animi in un momento critico per il suo Brescia con la battuta su Mario Balotelli. Le sue parole però non hanno fatto altro che alzare un polverone mediatico, attorno al quale sarà difficile porre rimedio. Alla fine dell’assemblea in Lega Calcio il presidente delle rondinelle ha comunque analizzato anche l’arrivo del calciatore in biancoblù: “Ho preso Mario Balotelli perché lo consideravo un valore aggiunto per noi. Deve dare risposte sul campo, non sui social network. Non è però il capro espiatorio della situazione molto difficile di questo Brescia”.

