Scatta il divieto assoluto per i cellulari in classe, ecco cosa rischiano gli studenti che non rispettano la norma.

Da quest’anno scolastico gli studenti rischiano sanzioni più severe se usano il cellulare in classe, anche durante la ricreazione.

Tra pochi giorni le aule torneranno a riempirsi di ragazzi e professori, ma stavolta con una regola in più che cambia le abitudini di molti: il divieto di utilizzare lo smartphone a scuola, non solo durante le lezioni ma anche nei momenti di pausa.

Una novità che, senza ombra di dubbio, farà discutere. Se fino a ieri molti studenti approfittavano dell’intervallo per dare un’occhiata a TikTok o per rispondere ai messaggi degli amici, da quest’anno anche quelle piccole distrazioni saranno a rischio sanzione.

Cellulari: divieto in classe e a scuola, si rischia grosso

Il Ministero ha infatti deciso di estendere il divieto a tutti gli ordini di scuola, comprese le superiori, con l’obiettivo dichiarato di ridurre le interferenze tecnologiche e riportare l’attenzione sul contesto educativo. Non si tratta soltanto di una questione disciplinare, ma anche di un messaggio culturale: la scuola non è un luogo dove portarsi dietro tutto il mondo digitale, bensì uno spazio da vivere pienamente, senza la mediazione costante dello schermo. È chiaro che non sarà semplice per i ragazzi abituarsi a questa nuova regola, però la linea è tracciata e gli istituti dovranno adeguarsi.

Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ha chiarito che il quadro normativo prevede un principio fondamentale: quello della gradualità. In altre parole, non ci sarà una punizione uguale per tutti, ma ogni sanzione dovrà essere proporzionata al tipo di infrazione.

Se uno studente viene sorpreso a mandare un messaggio di nascosto durante la lezione, ad esempio, la conseguenza sarà diversa rispetto a chi riprende il professore senza consenso o diffonde contenuti inappropriati online. Questo aspetto è molto importante perché mostra come l’intento non sia quello di criminalizzare l’uso del cellulare in sé, ma di gestirne l’abuso in un contesto che dovrebbe restare protetto e rispettoso.

Molti genitori, però, sollevano dubbi. C’è chi sostiene che togliere del tutto i telefoni non sia realistico, perché ormai sono strumenti indispensabili anche per motivi pratici, dalla comunicazione con la famiglia fino alla consultazione di materiali digitali. Altri, al contrario, accolgono la stretta con favore, convinti che restituire un po’ di “silenzio tecnologico” ai ragazzi possa aiutarli a concentrarsi meglio e a vivere la scuola con più autenticità.

Il vero nodo sta nelle conseguenze. Se all’inizio gli studenti rischiano un richiamo o una nota sul registro, nei casi più gravi e soprattutto per chi si rende recidivo, la questione diventa seria. Il regolamento prevede infatti la sospensione che può andare da tre a sei giorni, con un impatto diretto sul voto di condotta. E questo, senza ombra di dubbio, non è un dettaglio da poco, perché incide sul percorso scolastico complessivo. In pratica, usare il cellulare di nascosto potrebbe trasformarsi in un problema concreto per la carriera scolastica di un ragazzo.

La nuova regola cambia davvero il rapporto tra studenti e smartphone. Non sarà facile abituarsi, ma l’intento è chiaro: riportare al centro la scuola come luogo di formazione, confronto e crescita, lasciando lo schermo spento almeno per qualche ora al giorno.