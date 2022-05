Cellule della retina riattivate a cinque ore dalla morte/ “Sono tornate a ‘vedere’”

E’ decisamente incredibile quanto è stato realizzato dai ricercato del John A. Moran Eye Center all’Università dello Utah, in collaborazione con i californiani Scripps Research Institute e Salk Institute for Biological Studies, e l’Università svizzera di Berna, lavoro poi pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature: le cellule della retina sono state di fatto “riattivate” dopo la morte, precisamente entro cinque ore dal decesso del donatore. Le stesse hanno riacquisito, come si legge sull’agenzia Ansa, la capacità di percepire la luce e di sparare dei segnali per comunicare, di conseguenza erano vive nonostante il corpo in cui si trovassero in precedenza fosse morto da ore.

Incidenti stradali oggi 12 maggio/ Rovigo, scontro fra 3 camion: chiuso tratto di A13

Secondo gli autori della ricerca questo risultato raggiunto, considerato giustamente un vero e proprio successo, pone dei nuovi importanti interrogatori in merito al concetto di irreversibilità della morte per le cellule del sistema nervoso, e nel contempo, apre a nuove prospettive di cura per le malattie neurodegenerative, compresa la degenerazione maculare senile, che di solito colpisce la vista con l’avanzare dell’età. Secondo quanto emerso dallo studio, la privazione di ossigeno è il fattore chiave in quanto inibisce la capacità di comunicare delle cellule della retina: in poche parole, in assenza dello stesso, smettono di funzionare.

Aggiornamento Gps 2022 graduatorie, Istanze online/ Domande da oggi fino al 31 maggio

CELLULE DELLA RETINA RIATTIVATE DOPO LA MORTE: COSA POTREBBE SUCCEDERE?

Per sopperire a questa mancanza, i ricercatori americani e svizzeri hanno realizzato un’unità di trasporto per gli organi decisamente innovativa, che fornisce agli occhi l’ossigenazione corretta e nel contempo altri preziosi nutrienti.

Fatima Abbas, prima autrice dello studio, ha commentato: “Grazie a questo dispositivo siamo stati in grado di risvegliare le cellule fotorecettrici della macula, la parte della retina responsabile della nostra visione centrale e della nostra capacità di vedere i dettagli e i colori”. Quindi conclude: “Negli occhi, ottenuti entro cinque ore del decesso del donatore, queste cellule hanno risposto a luce intensa, a luci colorate e persino a lampi di luce molto deboli”.

Aereo costretto ad atterraggio d'emergenza a Linate/ Scontro con uccelli: fumo e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA